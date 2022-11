Empresária lança livro sobre manequins para modelagem tridimensional

Criadora da marca DRAFT e pioneira na criação de manequins para modelagem tridimensional, 100% acolchoados, Elaine Radicetti lança o livro “Modelagem Tridimensional”, terça, 08, a partir das 19h, no restaurante Fresh & Good, na Rua Garcia d’Avila, 56, Ipanema. A publicação oferece informações e o passo a passo para a criação de roupas construídas diretamente sobre o manequim, proporcionando um caimento perfeito.

Sua marca pode ser vista em manequins utilizados por estilistas de marcas nacionais e internacionais. Desta forma Radicetti revolucionou o mundo da moda ao lançar manequins para modelagem tridimensional, 100% acolchoados, com materiais de alta qualidade, resistência e durabilidade. Atualmente são mais de 30 mil Drafts espalhados pelo mundo servindo de plataforma para os estilistas criarem suas artes.

– O diferencial de nosso trabalho é o pioneirismo na criação de manequins personalizados para as características de cada biotipo, seja no mercado europeu, americano ou latino americano. E no Brasil, essa revolução foi ainda maior, pois desenvolvemos manequins exclusivos para os corpos das brasileiras e dos brasileiros, com formatos e medidas específicas e, assim, atendendo todos os tipos de conformação de forma inclusiva – esclarece a dona da DRAFT.

Serviço

– Coquetel de lançamento do livro “Modelagem Tridimensional”, da editora Cassará, terça, 8 de novembro , 19h, no restaurante Fresh & Good, Rua Garcia d’Avila, 56, Ipanema, Zona Sul do Rio. A obra, de 320 páginas, pode ser encontrada na Livraria da Travessa, na Amazon e no site da Cassará Editora (R$ 167,00).