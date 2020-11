Tássia di Carvalho e Karina Souza se unem para levar seus conhecimentos para microempreendedores de todo o país

Dois mil e vinte foi difícil para o seu negócio, não foi? Nós entendemos, mas 2021 está aqui na porta. O que você vai fazer pelo seu negócio hoje? O Periferico.co, braço de Educação e fomento ao Empreendedorismo Periférico da Agência Is está com inscrições abertas para o Curso Arrebentando em 2021 – Gestão e Comunicação para Microempreendedores. Durante três dias ( 2, 3 e 4/12, das 20h às 22h), Tássia di Carvalho e Karina Souza irão ensinar fundamentos primordiais para que pequenos negócios possam dar a volta por cima no ano que vem. As inscrições são limitadas e as aulas serão dadas online e custam a partir de R$ 40, por contribuição solidária (cada um investe com o que puder). O evento ainda fornecerá certificados aos concluintes. No link de inscrição, também é possível doar bolsas para microempreendedores em vulnerabilidade social.

Como bombar a sua Comunicação em 2021? A pergunta é difícil, não? No curso, as especialistas vão ensinar a fazer um planejamento de Comunicação e dar dicas fundamentais para bombar na mídia, o módulo será lecionado pela jornalista e publicitária Tássia di Carvalho, CEO da Agência Is.

Já Karina Souza, CEO da Muzenza Mungongo ensinará sobre os diferentes tipos de Gestão: da Informação, de projetos e de tempo. Segundo ela, Gestão é um braço da ciência humana que gere a sinergia entre pessoas, estrutura e recursos. Partindo daí a gestão dos trabalhos, serviços e projetos se faz necessária para encontrar o equilíbrio, buscando os melhores resultados. “Costumo dizer que já nascemos sabendo gerir, administramos o pouco e sobrevivemos com ele, agora é pensar esse viés no seu empreendimento ou projeto”, aponta Karina.

Sobre Tássia di Carvalho:

Tássia di Carvalho é graduada em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, possui MBA em Mídias Sociais e especializações em Marketing Digital, Comunicação Digital, Business for Social Impact in Emerging Markets e Cultura Contemporânea. Criou a Agência Is em 2016, assim que saiu do Jornal O Dia, onde era colunista e repórter. A Agência Is é a primeira Agência de Comunicação do país que trabalha exclusivamente com ações de impacto social. Tássia viaja pelo país em busca de especializações e palestrado em eventos como o TEDx Pedra do Sal, Gramado Summit e MindTalk.

Sobre Karina Souza:

Karina Souza é CEO da Muzenza Mungongo, empresa essa que alia as técnicas da biblioteconomia com a Gestão. De natureza inquieta, Karina vem desde 2015 traçando planos e projetos com a Muzenza Mungongo, a saída para o mundo é aqui!

Serviço:

O Curso Arrebentando em 2021 – Gestão e Comunicação para Microempreendedores acontecerá nos dias 2, 3 e 4/12, das 20h às 22h, online, através do Sympla, e custa a partir de R$ 40. Inscrições e informações pelo link: bit.ly/arrebentandoem2021



