Empresário argentino se destaca no mercado empreendedor na cidade de Búzios

Jovem empresário, 23 anos de idade, oriundo de Buenos Aires, capital argentina. Filho de empreendedores, cresceu com ensinamentos voltados para o mundo empreendedor. Este é o Nahuel Sanchez. Atualmente, reside na península de Búzios, a mais famosa e bem frequentada do Brasil.



O jovem empresário acredita que a cultura do empreendedorismo seja enraizada como um dos princípios na educação. Aos 20 anos de idade, recebeu uma proposta para gerenciar uma das maiores empresas de turismo da cidade, destacando ainda mais o seu lado empreendedor com êxito e afinco.



O sucesso do seu trabalho destacado pela qualidade e eficiência nos serviços prestados, fez Nahuel adquirir bagagem e experiência para abrir seu próprio negócio. A partir daí, nasceu a “Los Sanches Tour, uma empresa voltada para o segmento do turismo, onde percebeu no local o alto índice de demanda no município, com atendimento ao público e gestão de turismo e hotelaria.



A Los Sanchez Tour, no mercado há um ano e seis meses, é uma agência especializada em assessoria e prestação de serviço, com objetivo de auxiliar os clientes em momentos únicos ao longo de suas viagens, tanto a lazer, quanto profissional. Seu atendimento se destaca de forma personalizada para cada tipo de cliente e suas necessidades específicas.

O objetivo primordial da agência é proporcionar a melhor estada, além de garantir a excelência em serviços no melhor custo-benefício através de roteiros exclusivos e personalizados.



A agência está se destacando na cidade de Búzios com sucesso total, oferecendo pacotes de viagens completos, do aéreo ao city tour.

Nahuel se considera um apaixonado por esportes, mas decidiu aliar a sua paixão junto ao mercado fitness com muita determinação, foco e alcançando grandes resultados, além de muito carisma e personalidade.

Através de suas redes sociais, o empresário tem influenciado cada vez mais pessoas com dicas de treinos e dietas, no intuito de ajudar as pessoas a alcançarem ótimos resultados físicos e mais qualidade de vida.



Aproveitando a sua exposição diante das mídias sociais e da musculação, Nahuel está aprendendo a explorar o seu lado artístico através de books fotográficos com fotógrafos profissionais locais para adquirir mais experiência para futuros trabalhos com grandes empresas.