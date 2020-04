Empresário baiano se reinventa após passar por um dos piores momentos na vida

André é um empresário baiano, que aos 36 anos já conseguiu somar uma experiência para se tornar referência de muitos empresários e executivos.

Hoje ele aconselha políticos, grandes empresários e lideranças em todo o Brasil. Isso se dá pela vasta experiência como empresário, que já passou por diversas crises, onde precisou tomar decisões complexas em meio a muitas dificuldades financeiras.

“Eu tinha em média 25 lojas no ano de 2014, com quase 200 funcionários. Com a crise econômica e política e com as dividas só aumentando, eu vi a necessidade, naquele exato momento de fechar todas as lojas e acabei contraindo um débito de aproximadamente oito milhões reais”, conta o experiente empresário.

André conta que ficou 30 dias em casa, boa parte do tempo trancado em seu quarto pensando no que fazer. Como a dívida era grande, algumas pessoas iriam cobrar até em sua residência. Após um tempo refletindo decidiu enfrentar os problemas e com ajuda de grandes amigos e com a experiência adquirida ao longo dos anos, decidiu prestar consultoria para pequenos negócios afim de sanar sua enorme dívida. Após ajudar alguns empresários com resultados satisfatórios se descobriu em uma nova profissão.

Após dois anos e em meio a tantos processos trabalhistas ele conseguiu quitar sua dívida bancária e pagar todos seus devedores.

“A reflexão que deixo é que eu não acredito em sorte. Inclusive quero tatuar: Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Acredito no potencial do ser humano”, comenta André com brilho nos olhos.

Hoje André figura na lista de grandes empresários com um patrimônio criado com muito suor. Mesmo seu nome sendo ventilado a grandes empresas com mais de 400 funcionários, André continua atendendo microempresários locais, o que ele chama de “família do CNPJ”.

Atualmente André está se preparando a nível nacional para lançar um novo produto no mercado. Conta sorrindo que ainda não é hora de anunciar, mas que em breve fará o lançamento e ele mesmo será o garoto propaganda.

