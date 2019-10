Empresário de Cabo Frio promoverá baile de debutantes para 10 meninas de comunidades carentes

Foram escolhidas de diversos bairros da periferia de Cabo Frio. Dentre elas, duas são especiais da APAE da Região. A festa será no domingo (27).

Roberto Jesus é um empresário que sempre que possível colabora em trabalhos sociais, como parceiro. Sentindo a necessidade de se envolver mais, decidiu fundar um centro comunitário. Paralelo a isto está inaugurando um empreendimento particular composto de pousada, marina para Jet Ski e restaurante.

Roberto e sua esposa Taís pensaram várias formas de fazer a inauguração da Pousada Pôr do Sol, localizada no bairro da Ogiva-Cabo Frio: uma festa para convidados? Um show? Nada fazia o coração de Roberto bater forte, até que, lembrou-se de uma experiência vivida por ele há um tempo, experiência esta que o comoveu muito, e aí sim seu coração disparou e surgiu a idéia de inaugurar a Pousada promovendo a felicidade e elevando a auto-estima de algumas meninas, mostrando a elas que acreditando podemos mudar nossas vidas, nossos destinos. Desta forma nasceu o evento Festa de 15 anos Comunitária Primeira Edição, um evento nascido do coração.

Para a realização do mesmo, Roberto conta com a ajuda de sua esposa Taís e da amiga, e colaboradora Sheyla Corrêa, estas se empenharam na seleção de 08 debutantes que foram selecionadas em bairros carentes e 02 que são da APAE Cabo Frio, em captar parceiros que se tornaram amigos do grupo e estão ajudando com produtos e serviços tais como docinhos, bolo, crepes, salgadinhos, som, show, maquiagem, penteados, manicures e etc, realmente é um staff de primeira.

O empresário deseja realizar outras edições da festa, criar outras (os meninos reivindicaram uma para eles rs) e no mês de novembro, colocar o Centro comunitário que fica no bairro do Jacaré a serviço de toda população.

Por Bebeto Karolla