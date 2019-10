Empresário em Itaperuna chama atenção com gesto nobre

Com tamanha repercussão, diversos empresários de diversos segmentos estão apoiando a iniciativa do empresário Rodrigo Oliver.

“Se faz o seu coração bater mais forte, vale a pena correr atrás. Se traz um sorriso aos lábios de quem você quer bem, vale a pena insistir. Se faz de você uma pessoa melhor, vale a pena fazer”, assim resume o empresário ao se referir a força que o moveu a agir de tal maneira que repercutiu em um bem extraordinário.

Tudo começou com o pedido de R$ 0,10, por parte de duas crianças que abordaram o empresário Rodrigo Oliver, no interior do . Com isso, as duas crianças ganharam um dia diferente, com muita diversão no parque, além de se deliciarem, pela primeira vez com uma maravilhosa pizza. Foi a realização de dois grandes sonhos para meninos humildes, mas cheios de sonhos.

Para essas crianças, estes R$ 0,10 pagaram um dia no parque, passeio de carro e o sonho de poder comer uma deliciosa pizza e tomar um refrigerante.

O empresário não mediu esforços para realizar estes dois grandes sonhos destes jovens, assim como ele também continuará ajudando a família destes meninos. Uma situação inesperada onde, brincando com um adulto, em um estacionamento na cidade de Itaperuna, tentando ganhar R$0,10.

Ainda segundo Rodrigo Oliver, essa ação tá dando continuidade e tem despertado atenção de outros grandes empresários, que fizeram convite aos meninos, oferecendo bolsa integral de estudos e uma viagem de dia das crianças. Além disso, houve um convite para fazer um documentário sobre a história.