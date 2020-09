Se Livrando Da Crise Com Vídeos Engraçados



SYNCRO SEG – ARENA GAME

Patrick Oliveira Triplica Lucro e Contrata Profissionais Que Estudam No Segmento De Games e Computação

Patrick Gonçalves de Oliveira, depois de quase perder duas lojas, uma em Bangu e outra na Sulacap, não só deu a volta por cima, como abriu uma nova loja, três vezes maior que a primeira. A primeira temática em games e eletrônicos da zona oeste carioca. Na Avenida Marechal Fontenelle, 4.600, Jardim Sulacape. A Syncro Seg Arena Game.

Entre muitos detalhes e preços que combatem a concorrência, destaque pra Arena Game para os clientes e visitantes degustarem os novos jogos do mercado, podendo 4 pessoas jogar na arena por vez.

A menina dos olhos do empresário, o Ultra Box Retrô, tem destaque no centro da loja, também com aparelhos disponíveis para os clientes.

Outra sensação e que em menos de dois dias esgotaram, é o novo vídeo game retrô luminária cubo, com mais de mil jogos. Já em estoque novamente a partir desta terça/22/09.

Esse crescimento teve um preço, árduos dias e noites gravando vídeos engraçados, usando técnica de animação infantil e até de interpretação on line, para prender a atenção dos aficionados em games.

Hoje a Syncro Seg vende o seu exclusivo, RETRO ULTRA BOX, um console com diversos jogos, que eram febre nos anos 80 e 90, inserindo jogos atuais. Despertando a atenção cada vez maior de compradores.

“Além de trabalhar com algo que você goste, fundamental para que você entenda o que o cliente quer, é necessário renovação, ter melhor preço, não deixar faltar produto e o atendimento. A satisfação do cliente vai além da venda, trata-se de fazer diferença. É ter paciência em ganhar menos num produto, mas dar a chance ao comprador e vender em quantidade, com lucro no montante.” Conta Patrick SyncroSeg, como é conhecido atualmente.

Na inauguração, além de artistas performáticos, como As Branquelas Brasileiras, Personagens da Marvel, De jogos famosos, como Mário Bross e até um samba com Os Gêmeos do Samba, movimentaram a Avenida Marechal Fontenelle.

Mais que faturamento, a Syncro Seg busca fazer de seus funcionários parceiros. Patrick vem investindo em cursos para sua equipe e em alguns segmentos, divide o lucro meio a meio com seus funcionários, como nos concertos de computadores, inclusive especializados na marca Apple. E vai se preparar para abrir vagas para estudantes de tecnologia em games e eletrônicos, a partir do ano que vem.

A primeira loja está se transformando em assistência técnica, a do Shopping Popular de Bangu continua a todo vapor e a nova loja, veio para fazer diferença no bairro e região.

A Syncro Seg pode ser acessada pelas redes sociais, no instagram da loja, @syncroseg, via telefones: (21) 3268-2256 e ainda pelo whatsapp: 21 96899-7489. Entrega no Rio e Grande Rio. No Estado e país, o frete é cobrado à parte.

SERVIÇO: