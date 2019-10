Empresário Rodrigo Oliver recebe convite para ensaio fotográfico em Búzios, no RJ

Após sair na Revista Veja, onde o empresário em uma ação de solidariedade ajuda irmãos, o jornal Folha de Búzios em parceria com o Le Village Boutique Hotel, na Praia do Forno, recebeu Oliver que está aproveitando a semana no balneário. Rodrigo conheceu pontos turísticos da cidade, conversou com pessoas locais e está esbanjando simpatia por onde passa. Na quarta, o tempo estava fechado. Mas nem a chuva e o friozinho típico da primavera intimidaram Oliver. Esbanjando simpatia e bom humor, Rodrigo decidiu esticar o fim de semana. Rodrigo, fez ensaio fotográfico no “Navegue a Bordo” do Azul Marina e foi recepcionado pela empresária Maria Fumagalli. O renomado fotógrafo Gonzalo Arselli, que já fotografou centenas de famosos, é o autor dos cliques.

O empresário que está há quase uma semana no balneário carioca aproveitou esses dias e saiu de lancha do Azul Marina e percorreu praias e ilhas de Búzios na companhia do jornalista Bebeto Karolla (folhadebuzios.com), dos fotógrafos Gonzalo Arselli e Evandro Silva. A modelo Isabelle Queiroz, também posou com Oliver. A produção ficou sob a direção do Bebeto Karoll, à base do espumante Chandon que foi o ponto alto. Assim que Rodrigo Oliver retornou à Marina, ele é a equipe foram recebidos pela empresária Maria Fumagalli, para um brinde em terra com muita simpatia.

“Ele é uma figura incrível, um astral fora de série”, disse Maria.

Rodrigo não parou por aí, em seguida partiu para um dos locais mais charmosos e bucólicos do balneário, o “Porto dos Pescadores” na Praia da Armação onde degustou diversos frutos do mar e claro, a famosa “caipivodka” da Maria chaveirinho. O também empresário Márcio Freitas, popularmente conhecido em Búzios como “Kako” fez questão de almoçar com Oliver e trocar ideias sobre a cidade que encantou Brigitte Bardot.

Por Paula Pereira