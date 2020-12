Empresas se unem e doam casamento completo

Ter aquele casamento dos sonhos não é fácil e muito menos barato, porém um projeto social de união de empresas está realizando sonhos. Assim dia 16 de dezembro, a “Capital Rio”, junto com o Novo Tempo Photo Studio, Juíza de Paz Marise Costa – Casar pra Valer, Atelier Maria da Paz , Casei Sustentável, Sonia Lira Bolos Artísticos, M Valentim – Confeitaria Artesanal, Cella Gastronomia, Uma Pitada no Prato – Márcia Gomes, Idealizando Sonhos Cerimonial, Studio Michelle Barbosa, Jane Artes Locações, Divina Afrodite, Conceição Attanazio Eventos, Trio Stile Músicos, e ALL Star, DJ e Gigi e Cia Gastronomia promovem o CASAMENTO SOCIAL.

Os noivos: Lucia Maria e José Carlos serão agraciados com uma cerimônia completa graças ao apoio das empresas sob o comando da “Capital Rio” que produz transmissões pela internet e redes sociais. O Casamento Social deste dia 16 será realizado a partir das 16h, na Casa de Festas “Dagael Neumann” sob o comando da apresentadora do “Programa Dicas de Casamento”, Mônica Figueira. Segundo os noivos parecia um sonho impossível, mas que se realizou.

– É muita alegria, muita emoção! Já tem mais de cinco anos que estávamos com as alianças compradas, mas não dava. No entanto graças a Deus, graças a Mônica Figueira e estas empresas estou me sentindo uma princesa realizando um sonho! E É muito mais do que sonhei, imaginei um casamento simples e vou ter uma cerimônia completa, com festa e vestido de noiva, nossas filhas estão vibrando – emociona-se Lucia Maria.

Ramo da produção de Casamentos sofreu com a Pandemia mas se uniu para ajudar

Mesmo num ano tão difícil, ainda mais para empresas de eventos, que praticamente pararam em 2020, segundo Mônica Figueira o projeto busca realizar sonho do casamento para aqueles que talvez não conseguissem. Com uma cerimônia completa, bolo, doces, em uma casa de festas, música, vestido de noiva, maquiagem e todo mais necessário para a realização de um casamento, o evento acontece graças a doação e união.

– Esse projeto só se tornou possível em função da ajuda de vários fornecedores do ramo de eventos, que apesar de terem sofrido as consequências da pandemia, entenderam acima de tudo QUE FAZER O BEM FAZ BEM – destaca Mônica Figueira.

– O CASAMENTO SOCIAL será realizado na “Casa de Festas Dagael Neumann”, na Rua Vaz de Toledo, 798, Engenho Novo, que também participa do projeto e cede o espaço graciosamente.