Encontro: como equilibrar a saúde na crise econômica

Para buscar respostas de como equilibrar a saúde física, mental e até moral diante da crise econômica no país o Portal VIDA & AÇÃO promove, terça, 15 de maio, no Centro do Rio, a roda de conversa: ‘Equilibrando corpo, mente e bolso’, no II Encontro SuperAÇÃO.

Aberto ao público o evento vai debater o momento atual quando muitos perderam empregos, famílias tiveram que ajustar seus orçamentos, buscar novos caminhos e precisam enfrentar este momento sem comprometer a saúde.

Estarão na mesa de debates o coach financeiro Alexandre Prado (Núcleo Expansão); o consultor em Vendas e Marketing Humberto Gondin; o especialista em produtividade digital Raoni Luna (Cerebrando); a psicóloga Renata Viegas (Equipe Saúde Plena) e o empreendedor Tarcísio Melo, o Doutor Inovação (Indústria da Solução).

O encontro acontece no Espaço Ideal Eventos, no Centro do Rio e as inscrições estão abertas, com taxa simbólica de R$ 20, pelo https://goo.gl/rYAAtU. As vagas são limitadas. A mediação será da editora do ViDA & Ação, a jornalista Rosayne Macedo.

Programação de palestras

– ‘Dinheiro não traz felicidade – será mesmo?’ – Alexandre Prado (coach financeiro)

– ‘A corrida como Rivotril’ – Humberto Gondin (consultor em vendas)

– ‘Tempo é dinheiro e mais qualidade de vida’ – Raoni Luna (especialista em produtividade digital)

– ‘Prevenir é melhor que remediar’ – Renata Viegas (psicóloga e arteterauta)

– ‘Inovar é preciso, viver bem também’ – Tarcísio Melo (engenheiro e empreendedor)

SERVIÇO:

II SuperAção – Equilibrando corpo, mente e bolso

Data: 15 de maio, terça-feira, das 17h30 às 21 horas

Local: Espaço Ideal Eventos – Rua Santa Luzia 760 – sobrado – Centro – Rio de Janeiro/RJ (perto do Metrô Cinelândia)Inscrições: https://goo.gl/rYAAtU

Realização: Portal ViDA & Ação- www.vidaeacao.com.br

Informações: eventos@vidaeacao.com.br / (21) 2578-3275 / 98117-7187

Dieta de 21 dias