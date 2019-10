Encontro marcado com o amor

Projeto #Vemcer e Shopping Grande Rio fazem nova edição da SociPet, campanha de adoção de animais, no próximo dia 26

A adoção de animais ganha cada vez mais espaço – afinal poucos prazeres se comparam ao de dar um lar para um pet sem dono. Pois quem está à procura de um amigo de quatro patas terá uma grande oportunidade no próximo dia 26, quando o Projeto #Vemcer e o Shopping Grande Rio realizam mais uma edição da SociPet, campanha de adoção de animais.

O evento, que será realizado entre 14h e 18h, no hall principal na entrada do shopping de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, contará também com diversos serviços, atrações e sorteio de brindes para os adotantes e entrada franca.

A SociPet conta com a parceria de instituições que trabalham com resgate de animais vítimas de abandono ou maus tratos. Entre as atrações, os visitantes poderão conhecer exposição de cães da raça American Bully, que tem como um dos objetivos desmistificar a raça junto ao público, mostrando como podem ser dóceis e adestráveis.

O evento contará com a participação e parceria de empresas como RioPae (que fará uma apresentação de seu plano funeral para cães e gatos), Big Heads, Pet Food Solucion, Tudodvet, Rádio Tupi e dos projetos Ateliê Pet Gica, Gapa, Amor Ki Mia e Bichinho Feliz.

Para mais informações,

Helcio Alves – (21) 99594 1958