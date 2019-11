Entretenimento no Rio: Programação do Bar do Zeca Pagodinho

De Terça a Domingo a animação está garantida no Bar do Zeca. ( De 26/11 a 01/12 ),

TERÇA-FEIRA: 26/11 Nando do Cavaco: Cavaquinista há mais de 30 anos, Nando, já acompanhou diversos shows de grandes mestres do samba, como, Beth Carvalho, Jorge Aragão, Monarco. Com seu repertório amplo, o músico recorda grandes sambas que fizeram história e sucessos que vai desde chorinhos clássicos até os sambas atuais. Show: 19h30min Couvert Artístico: 25,00 Faixa etária: 18 anos

QUARTA-FEIRA: 27/11 Arlindinho: Cantor e compositor da Nova Geração do Samba, Arlindinho celebra 10 anos de carreira dedicado ao gênero. O artista leva na bagagem um repertório recheado de sucessos de grandes nomes como: “O Show Tem Que Continuar”, “Clássicos do Pai”, “O Que É Amor” e suas obras autorais entre elas: “Bom Aprendiz”, “Filho Meu”, “Me Beija” e “Meu Caminho”. Arlindinho será acompanhado por: Danilo Rodrigues (violão), Marquinhos Nunes (cavaquinho), Herber Poggy (sopros), Felipe Sanches (baixo), Paulo Bonfim (bateria), Mestre Junior (pandeiro), Henrique Arcanjo (tantan) e Wallace Martins (surdo). Show: 20h30min Couvert Artístico: 25,00 Faixa etária: 18 anos

QUINTA-FEIRA: 28/11 Swing & Simpatia: Formado em 1994, no bairro de Nova Iguaçu, o grupo de pagode Swing e Simpatia se destacou com o sucesso, “Tropeço” e “Swing da Neguinha”. No show, o grupo canta músicas de sucessos que não podem faltar no repertório como: “Que Amor É Esse”, “Aquele Lance Lá”, “Namorada Nota 10” entre outros. Atualmente o Swing é formado por: Luciano Becker (voz), Sandro Becker (pandeiro), Maicon Simpatia (teclado), Dudu Oliveira (bateria), Anderson Becker (tantan) e Jeffinho Swing (percussão). Show: 21h30min Couvert Artístico: 25,00 Faixa etária: 18 anos

SEXTA-FEIRA: 29/11 Bruna de Paula: A cantora Bruna de Paula e semi-finalista do The Voice Brasil 2019, apresenta um repertório vasto de canções de grandes nomes do samba e da MPB, entre eles: “Malandro”, Sorriso Aberto”, “Em Um Outodoor”, “Juízo Final”, “Poxa”. Neste show, Bruna, será acompanhada por sua banda: Leony Silva (violão), David Ponte (teclado), Junior Unwrapped (baterista) e Pedro Herique (baixo). Paulão Sete Cordas e Júlio Estrela: O produtor musical, arranjador e violonista Paulão Sete Cordas se apresenta com o cantor Júlio Estrela. No repertório clássicos de Candeia, Nelson Cavaquinho, Cartola e sucessos de Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Wilson Moreira, Zé Keti e muitos outros. No show, Paulão será acompanhado por: Júlio Estrela (voz), Binho (Cavaquinho), Rodrigo de Jesus (pandeiro), Jagunço (tantan), Alex Almeida (surdo) e Paulão 7 cordas (cordas). Shows: 19h30min/21h30min Couvert Artístico: 25,00 Faixa etária: 18 anos

SÁBADO: 30/11 Márcia Guedes: A música sempre esteve na vida da cantora que aos 8 anos já subia nos palcos com seu pandeiro e aos 17 anos encantou-se pelo violão e também passou a ser seu principal parceiro. Marcia Guedes apresenta o público, obras compostas por nomes de grande expressão como, Cartola, Nelson Cavaquinho, Clara Nunes, Candeia, João Nogueira e os atuais, Toninho Gerais, Revelação, Vou Pro Sereno entre outros.

Juninho Thybau: O cantor e compositor, Juninho Thybau, tem uma trajetória respeitável dentro dos lugares mais conceituados do samba. Hoje, ele é considerado um representante da Nova Geração, sendo herdeiro e um dos responsáveis por dar prosseguimento à arte de improvisar. Em seu repertório Juninho apresenta músicas de seu EP – “Nosso Jeito”, entre elas: “Tem Quem Queira”; “A Vitória Demora Mais Vem”; “Água de Moinho” e além dos sucessos das rodas dos grandes mestres: Monarco, Zeca Pagodinho, Dorina, Fundo de Quintal, Beth Carvalho.

Sambalelê: Violonista, cavaquinista e percussionista, o cantor Leandro Lelê, carrega em sua bagagem sonora, várias apresentações com diversos artistas renomados como, Emílio Santiago, Beth Carvalho, Maria Rita, Alcione, Jorge Aragão, Renato Da Rocinha, Délcio Luiz entre outros. No show, mostra ao público muito samba entre eles, “Insensato Destino”, “Deixa a Vida Me Leva”, “Emoções”, “O Que É O Que É” e outros mais. Shows: 13h /17h /21h Couvert Artístico: 25,00 Faixa etária: 18 anos

DOMINGO: 01/12 Feijoada do Leandro Sapucahy – part. do cantor LG: Leandro Sapucahy cresceu ouvindo Roberto Ribeiro, João Nogueira, Moreira da Silva e foi influenciado pelos pais que eram apaixonados pela MPB. Amante da música, hoje o cantor apresenta seus grandes sucessos de carreira, como, por exemplo, o samba “Favela”. Dia 03, Leandro contará com a participação especial do cantor LG, e irá presentear o público com composições de mestres como, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Fundo de Quintal e muitos outros. Show:14h/ 18h Couvert Artístico: 25,00 Faixa etária: 18 anos

BAR DO ZECA PAGODINHO

Endereço: Av. das Américas, 8585 – Shopping Vogue Square –Barra da Tijuca Telefone: (21) 3030-9097

Couvert Artístico: R$ 25,00 / Horários de Funcionamento: Terça à Quinta: 17h ás 01h Sexta: 17h às 02h Sábado: 12h às 02h Domingo:12h às 0h Capacidade: 700 pessoas Aceita todos os cartões de débito e crédito OBS: *Não fazemos reservas de mesas *Entrada sujeito à lotação *aniversariantes não pagam o couvert artístico (Até dois dias antes e dois dias depois da data do aniversário)