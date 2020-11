Escola Conquer libera curso de Inteligência Emocional novamente e já soma mais de 120 mil inscritos. Inscrições seguem abertas

O sucesso da primeira edição gratuita do curso garantiu uma nova chance para novos alunos. O curso de Inteligência Emocional é um dos mais procurados da Conquer e a inscrição de forma gratuita pode ser feita até 20 de novembro.

Depois do sucesso no número de inscritos no curso de Inteligência Emocional, liberado pela escola Conquer de forma gratuita no início da pandemia, e muitos pedidos nas redes sociais, a escola de negócios decidiu dar uma segunda chance e abriu novamente o curso. Nos primeiros três dias foram 50 mil inscritos e agora já passam de 120 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro.

Ao todo são oito módulos que abordam as habilidades interpessoais, ou “soft skills”, que são práticas ligadas às emoções e que não estão nas disciplinas do ensino tradicional. Temas como autoconhecimento, gestão de emoções, liderança, empatia e sociabilidade no ambiente de trabalho estão na programação. O curso é um dos mais vendidos desde o início das atividades da escola, em 2016.

Na primeira campanha realizada em abril, foram mais de 500 mil inscritos em 80 países.O alto número de inscritos se deu principalmente pelo boca a boca dos próprios alunos que também compartilharam de forma espontânea, o que explica o sucesso do curso on-line. Para Hendel Favarin, um dos fundadores da Conquer, liberar o curso durante a pandemia foi a forma de ajudar as pessoas num momento de tantas incertezas.

“Todo o material do curso ficou disponível para os usuários durante um mês, mas nem todos conseguiram ter acesso ao curso de forma gratuita. Foram muitos pedidos em nossos canais de comunicação. Com o slogan ‘a segunda chance que todo mundo merece’, lançamos um desafio. Anunciamos que a escola liberaria novamente o material se chegássemos à marca de 50 mil pré-inscrições em cinco dias. Para nossa surpresa a meta foi batida em três dias e, atualmente, já passamos dos 100 mil inscritos”, explica Favarin.

Ainda de acordo com Favarin, o time de profissionais altamente reconhecidos no mercado é essencial para o sucesso do curso. Líderes e profissionais de grandes empresas como Vivendo de Propósito, Deloitte, Josef Rubin, Conquer, grupo O Boticário, Tawil Comunicação, Michael Page, Toledo Comunicação, Johnson & Johnson, Team Consulting e TTarga Recolocação, estão no time de professores do curso.

“São profissionais que vivem na prática tudo que ensinam, o que torna o conteúdo do curso tão interessante. Além do conteúdo liberado por esses professores. O curso vai novamente contar com um bônus. Uma Live exclusiva com tema Inteligência Emocional e gestão de crises, ministrada pela Head Brasil da Conquer, Aline Gomes”, comenta.

No início da pandemia a marca de desempregados era de 12 milhões no país. Em agosto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou que mais de 13,8 milhões de brasileiros estão em busca de uma oportunidade de trabalho. Um número alarmante que aumenta diariamente. Mais um motivo para que o curso atinja mais pessoas que passam por esta dificuldade.

O curso de Inteligência Emocional da Conquer segue sendo o mais procurado da escola mesmo antes da pandemia e o investimento total é de quase R$ 2 mil fora deste período de gratuidade. É o momento de aproveitar a oportunidade e fazer a inscrição gratuita que estará disponível até 20 de novembro. As aulas seguem disponíveis até o dia 27 de novembro. Os alunos ainda receberão um certificado de conclusão da Conquer, o que eleva ainda mais o currículo dos alunos.

Serviço:

Curso Inteligência Emocional 100% gratuito da Escola Conquer

Inscrições: até 20 de novembro

Conteúdo: Curso liberado até o dia 27 de novembro

Inscrições: https://bit.ly/34LSce5

Sobre a Conquer

A Conquer é uma escola de negócios para a nova economia. A escola conquistou, em três anos de atividade, a incrível marca de ter em suas salas de aula mais de 30 mil alunos e mais de 200 treinamentos InCompany em empresas como Google, Ambev, McDonalds, Globo, Magalu entre várias outras.

A escola nasceu em 2016 com o propósito de desenvolver as soft skills, ou seja, aquelas habilidades que não são ensinadas pelo ensino tradicional, como faculdades e pós-graduações. De lá para cá, a Conquer se especializou não só em cursos que desenvolvem habilidades como oratória, inteligência emocional e produtividade, como também em especializações profissionais que surgem com a nova economia, como liderança, data analysis e inovação, por exemplo. A ideia é oferecer cursos dinâmicos e com uma metodologia diferenciada, que traga resultados efetivos no dia a dia do mercado de trabalho, além de preparar os mais variados perfis para atuação no mundo dos negócios, seja através de uma nova habilidade, da especialização de uma atividade já exercida, ou ainda, no desenvolvimento de um determinado perfil comportamental.

De 2016 até hoje, a empresa cresceu de uma unidade em Curitiba para 8 sedes nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Campinas.. Além disso, a Conquer vem se destacando no mercado. Recentemente, a empresa foi eleita como uma das 10 melhores startups no relatório Paraná Mining Report, realizado pela holding de negócio Distrito e que traçou um diagnóstico de 502 startups no estado. Para criar o ranking, a Distrito considerou variáveis como faturamento, número de funcionários, visibilidade e tempo de mercado. Ainda, a Conquer foi homenageada no evento Empreendedor do Ano, promovido pela EY, um dos mais importantes no mundo dos negócios. O prêmio serve como reconhecimento à atuação e ao impacto que o negócio gera no Brasil. Por fim, no mês de janeiro de 2020, Hendel Favarin foi selecionado para a seleta lista Under 30 da Forbes Brasil, que elege os principais empreendedores com menos de 30 anos que estão fazendo a diferença no mundo dos negócios. Foram 90 profissionais selecionados no Brasil todo, e entre eles está Favarin, indicado na categoria educação.