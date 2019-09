Escola de samba Camisa Verde e Branco comemora 66 anos

Neste próximo domingo, dia 22 de setembro a escola de samba Camisa Verde e branco faz sua comemoração dos seus 66 anos de existência.

A escola que este ano escolheu o cantor CARLINHOS BROWN para ser homenageado no carnaval de SP 2020 levará a história do artista para o Sambódromo do Anhembi com o enredo “AJAYÖ CARLINHOS BROWN CANDOMBLÉS TAMBORES E BATUQUES ANCESTRAIS”.

A escola da Barra Funda ,“Camisa Verde”, é uma das escolas de samba mais tradicionais do carnaval paulistano. Desde de 1953 tem 9 títulos de campeã. É a única com um tetracampeonato.

“Ajayo,Brown! Estamos muito felizes com o aniversário da escola, com o samba enredo e com a nossa linda homenagem que faremos a Carlinhos”, declara emocionado o carnavalesco Cláudio Cebola.

São 66 anos e uma linda história que precisa ser sempre comemorada com grandes festas”, declara Erica Ferro presidente da escola.

Dell Marques

Assessor e Produtor