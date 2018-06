Escritora carioca recebe Prêmio Heloneida Studart

Levando ao pé da letra o “faça você mesmo” a escritora Janine Rodrigues fundou a Piraporiando, editora de livros infanto-juvenis, para publicar suas obras e em três anos vendeu aproximadamente 16 mil exemplares, atuando em outros estados e em países como Colômbia, Argentina e Chile. Por isso recebeu o Prêmio Heloneida Studart de Cultura 2018, entregue no Teatro Carlos Gomes, Centro, como reconhecimento pelo desenvolvimento de iniciativas de incentivo à leitura e boas práticas culturais no estado do Rio de Janeiro.

– A cultura, educação e literatura são fundamentais na formação e desenvolvimento dos indivíduos, precisamos agir para que a cultura e educação andem juntas – destacou a educadora, escritora e empreendedora Janine.