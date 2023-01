Espaço Cultural Arte Sesc comemora 1 ano neste sábado (28/1) com programação gratuita

O Espaço Cultural Arte Sesc, localizado na Mansão Figner, no Flamengo, completa 1 ano de sua reabertura neste sábado (28/1). Para celebrar, o Sesc RJ programou uma agenda de atividades gratuitas que se inicia às 14h e se estende até as 19h. A programação inclui visita mediada à exposição “Abstrações” (com obras de mulheres abstracionistas), laboratório artístico para o público infantil, exibição de documentários, debate, além do lançamento do catálogo da exposição (veja abaixo a programação completa).

O Espaço Cultural Arte Sesc é uma das 26 unidades do Sesc no Rio de Janeiro e funciona em uma mansão na Rua Marques de Abrantes 99, bairro do Flamengo, Zona Sul da cidade – mesmo endereço da sede estadual da instituição. O imóvel, tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), foi construído em 1912 e chegou a ser moradia do empresário tcheco Frederico Figner (1866-1947), pioneiro da indústria fonográfica no Brasil. Ele foi o fundador da Casa Edison, que revendia equipamentos de som e luz como fonógrafos, gramofones e kinetoscópios, e criador da primeira gravadora musical do Brasil, a Odeon.

O espaço foi reinaugurado em janeiro de 2022 depois de 1 ano de trabalhos de restauração e de 7 anos fechado para o público – no período, o imóvel abrigou apenas atividades administrativas. A exposição inaugural foi “Notícias do Brasil: Carybé, Cícero Dias e Glauco Rodrigues”, com gravuras assinadas por esses artistas, em celebração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922.

Na sequência, o espaço recebeu “Abstrações”, composta por obras de artistas mulheres que exploram o caminho da abstração em diferentes tempos e formas expressivas (Fayga Ostrower, Renina Katz, Anna Letycia, Anna Maria Maiolino, Ana Cláudia Almeida e Laís Amaral). A mostra segue em cartaz.

Acervo de mais de 500 obras à disposição do público

As exposições que ocupam o espaço são recortes curatoriais em torno de peças do acervo do Sesc RJ, composto por mais de 500 obras, que estavam espalhadas por unidades do estado. Com a revitalização do espaço, foi possível iniciar um trabalho de catalogação, higienização e acondicionamento desses trabalhos em salas apropriadas na sede do Flamengo de modo a permitir a continuidade das pesquisas em torno do acervo.

Programação artística diversa e bistrô com cardápio de chef francês

Além das exposições, carro-chefe do espaço, o Arte Sesc passou a contar com programações diversas em outras linguagens artísticas, como música, audiovisual, artes cênicas e literatura. Os visitantes também podem aproveitar o passeio e saborear as delícias do Bistrô Artes Sesc, com cardápio assinado pelo chef francês Frédéric Monier

SERVIÇO

Espaço Cultural Arte Sesc – Aniversário de 1 ano

Dia 28/01/2023 – A partir das 14h

Rua Marquês de Abrantes 99 – Flamengo – Rio de Janeiro

14h: Programa Educativo: visita mediada +laboratório para público infantil

15h: Sessão Pipoca Picadeiro: “Nós, palhaças”- Um documentário Picadeiro Móvel

Sinopse: Por meio das memórias, vivências e atravessamentos de três artistas da comicidade, o documentário “Nós, palhaças” registra o olhar feminino sobre o passado, o presente e o futuro do circo.

Exibição seguida de debate com realizadores

16h: Programa Educativo: visita mediada + laboratório para público adulto

17h: Exibição do documentário “Orin – Música para os Orixás”.

18h: Lançamento do Catálogo Exposição Abstrações.

Mais informações: www.sescrio.org.br