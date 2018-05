‘Espaço Savana Rio’ mostra Semana da África

Criado pelo casal senegalês Mamour Sop Ndiaye e Sokhna Kene Ndiaye o “Espaço Savana Rio” apresenta até sábado, 26 de maio o evento ‘A África muito além da sua imaginação’, num encontro com africanos que moram no Brasil falando sobre oportunidade de negócios com a África, savanização, racismo e apropriação cultural. Também haverá oficina de turbante, desfile de moda africana e culinária senegalesa.

Com decoração genuinamente africana o shopping no bairro do Catete reune pequenas grifes cariocas voltadas para a cultura africana. Contando com professores, consultores e especialistas africanos estarão entre os participantes Sokhna Kene Ndiaye: Empresária, co criadora da África Arte e Espaço Savana Rio; Aly Ndiaye: Engenheiro agrônomo, especialista em produção orgânica; Abdoul Aziz Diene: Engenheiro Civil; Mariama Bã: Atriz e ativista; Sokhna Ndiaye: Economista; Prof. Alain Kally: UFRRJ; Prof. Alfa Oumar Diallo: UFMS; Prof. Papa Matar Ndiaye: COPPE/UFRJ; Prof. Oumar Diene: COPPE/UFRJ; Prof. Mamour Sop Ndiaye: CEFET-RJ

Serviço:

A África muito além da sua imaginação – De 23 a 26 de maio

Endereço – Rua do Catete, 227 – Para oficina de turbantes se inscreva aqui → http://bit.ly/2GlxuSz

Formula Negócio Online