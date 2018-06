Espetáculo 1717 faz curta temporada no Cacilda Becker

Crédito: Thiago Leon

Pela primeira vez no Rio de Janeiro, a • Dois Pontos • Cia de DançaTeatro, de Florianópolis, apresenta ‘1717’ – espetáculo de Dança de Salão que traz como tema o primeiro ícone essencialmente nacional: Nossa Senhora Aparecida.

A montagem recebeu a Chancela Cultural e Artística do Pontifício Conselho do Vaticano e foi apresentado mais de 40 vezes no Brasil e exterior, tendo aberto importantes festivais.

Com direção coreográfica de Ricardo Tetzner, ‘1717’ leva para a cena a linguagem da DançaTeatro, reelaborando o imaginário sensível e criando o conceito de

Dança de Salão Cênica. Nesse diálogo com a contemporaneidade, integra na composição coreográfica a Língua Brasileira de Sinais, não como simples tradução, mas como função cênica e poética.

A curta temporada, que inclui intercâmbio e oficina foi contemplada pelo edital de Espetáculos de Artes Cênicas e Música 2018 da Funarte

SINOPSE:

Arte, religiosidade e cultura popular integram a narrativa de ‘1717’. A coreografia, que faz uso poético de LIBRAS, costura ritmos como samba, forró e tango com improviso de jogos teatrais refletindo a diversidade cultural das cidades que já ouviram falar da santa padroeira.

Em cena estão Alan Patrick Raja, Alexandra Klen, Caroline Rögelin, Eliza Moritz, Guilherme Rocha, Natália Rigo, Ricardo Tetzner.

SERVIÇO:

O que? Espetáculo “1717” da • Dois Pontos • Cia de DançaTeatro seguido de bate-papo cultural

Quando? 14, 15, 16 e 17 de junho. Quinta a sábado – 20h; domingo – 19h

Onde? Teatro Cacilda Becker

Rua do Catete, 338 – Largo do Machado – Tel.: (21) 2265-9933

Quanto? R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)

Classificação: Livre

Duração: 60min

Contato: 48 – 99115 4645 – facebook.com/ciadoispontos // Instagram (ciadoispontos).

Ficha Técnica

Coreografia: Ricardo Tetzner

Elenco: Alan Patrick Raja, Alexandra Klen, Caroline Rögelin, Eliza Moritz, Guilherme Rocha, Natália Rigo, Ricardo Tetzner

Tradução e Interpretação em Libras: Natália Rigo

Figurinos: Beirão Figurinos Cênicos

Vestido de Arame: Josiane WVieira, Gabriel Werlich, Kariny Cândido, Lara Lodi

Cenografia: Alexandra Klen e Ricardo Tetzner

Iluminação: Jemerson Batista

Edição de Som: Alexandre Green

Assessoria de Comunicação (Florianópolis) e Design Gráfico: Angelita Corrêa Assessoria de Comunicação (Rio de Janeiro): Sandra Alencar

Direção Geral e Artística: Alexandra Klen, Ricardo Tetzner

Sobre a Cia:

Em atividade desde 2015, a Dois Pontos Cia de DançaTeatro teve sua estreia na Catedral Metropolitana de Florianópolis com o espetáculo, ’1717’, apresentação histórica por ser a primeira atração de dança naquele local. À convite do Collegio Pio Brasiliano, no ano seguinte apresentou-se em Roma, quando recebeu a Chancela do Pontifício Conselho de Cultura do Vaticano em razão do seu valor artístico e cultural. Outros trabalhos da Cia dirigida por Alexandra Klein e Ricardo Tetzner, foram apresentados na Itália, França, Bélgica e Argentina. Atualmente, está em produção de sua nova montagem: Insânia Loquaz.