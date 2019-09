Espetáculo dirigido por Paulinho Serra ganha nova temporada na Gávea

Susy Brasil, Ex-Zorra Total e outros grandes nomes da comédia brasileira fazem parte do elenco de “Uma Fortuna pra Dois”, que traz um olhar ácido e bem-humorado sobre a ganância humana.

Conhecido pela comédia stand up e suas esquetes, Paulinho Serra também tem mostrado todo o seu talento como diretor, com o espetáculo “Uma Fortuna pra Dois”. A peça, que discute, de forma muito bem-humorada a ganância e a busca da riqueza a qualquer custo, traz no elenco outros grandes nomes da comédia brasileira como a drag queen Susy Brasil, os ex-Zorra Total Wagner Trindade e Bia Guedes e os atores, Aldo Perrotta, Berg Bharusck. Sucesso entre todos os públicos, inclusive da terceira idade, a peça estenderá sua temporada no Teatro dos Quatro, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com apresentações todas quintas de setembro, às 20h30.

Com uma linguagem popular, ácida e crítica, o espetáculo traz um olhar sobre o comportamento humano com muito humor e descontração. Tudo isso para contar a história de Dona Leocádia, uma idosa rica, prestes a morrer. Só que antes de partir, ela quer reencontrar seu neto desaparecido e deixar toda sua fortuna para ele. Incentivada por Janete, sua ajudante do lar, ela faz um vídeo, posta na Internet, na esperança de revê-lo. Para surpresa de Dona Leocádia, surgem dois rapazes dizendo-se netos dela. A dúvida faz a milionária ter uma tarefa difícil: descobrir quem é o verdadeiro neto.

Mas apesar das muitas piadas e todo o bom humor, “Uma Fortuna pra doi$”, também pretende propor uma reflexão sobre a ganância pelo dinheiro e até onde iremos para ter a conta bancária abastada. Tema que vem sendo frequentemente discutido pela sociedade e está em destaque inclusive na novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, em que Jô (Agatha Moreira) vem dando sucessivos golpes na própria mãe, Maria da Graça (Juliana Paes) em busca de ganhar sempre mais dinheiro.

“A peça é uma comédia popular, que pretende ser um divertido aditivo para o comportamento humano.”, adianta Jeane Dantas, diretora de produção do espetáculo.

FICHA TÉCNICA

Elenco: Aldo Perrotta, Berg Bharusck, Bia Guedes, Wagner Trindade e

Marcelo Souza (Suzy Brasil)

Direção: Paulinho Serra

Texto inicial: Hugo Guilherme

Direção de Produção: Jeane Dantas

Figurino: Jorge Júnior

Som: Rodrigo Oliveira (220 decibéis)

Luz: Wagner Azevedo

Foto e arte: Xamã Filmes

Operador de Luz: Local

Operador de Som: Leo Maia

Contrarregra: Douglas Teixeira

Serviços:

Espetáculo “Uma Fortuna pra doi$”

Local: Teatro dos Quatro (Shopping da Gávea, R. Marquês de São Vicente, 54 – Gávea, Rio de Janeiro)

Data: Todas as quintas-feiras de setembro

Horário: 20h30

Ingressos: Meia entrada R$ 30,00 – Inteira R$ 60,00

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: 14 anos