Espetáculo “People” retrata o cotidiano e as coreografias marcantes dos Bailes de Charme

Performance estreia em curta temporada no Teatro Angel Viana, na Tijuca

Sucesso desde os anos 80, o Charme é o grande protagonista do espetáculo “People”, que estreia no dia 5 de julho, às 20h, no Centro Coreográfico da Cidade do , situado no Teatro Angel Viana, na Tijuca. Em curta temporada, o espetáculo é dirigido pelo coreógrafo e líder da Dança Charme & Cia, Marcus Azevedo, e pretende mostrar um pouco do cotidiano e da realidade vivida pelos dançarinos de ritmos urbanos como o Charme, popularmente conhecidos como “Charmeiros”.

O elenco conta com 22 atores e bailarinos, todos frequentadores dos bailes, que passaram por uma preparação corpórea e de movimentos rigorosa. Na seleção musical, o público poderá assistir a performances coreografadas com canções clássicas dos bailes de charme, além de Elza Soares, Racionais MCs, Tim Maia, Chaka Khan, entre outros.

“Esta performance artística funciona como um instrumento potencializador. A pesquisa de movimentos da Dança Charme foi indispensável para a construção deste espetáculo, que considero como um remédio perfeito sobre o afeto. Queremos mostrar ao público um olhar sensível através de muita música e dança”, explica Marcus.

O espetáculo pretende exaltar a conexão entre ritmos de dança urbana e os sonhos e emoções daqueles que se entregam à arte. “Nosso lema é dançar para ser feliz, para sentir, para emocionar e para existir. Queremos mostrar o quanto a dança faz manter vivo nossos sonhos, nossas conexões, nossos afetos e nossa realidade. Criamos o ‘People’ através de uma pesquisa entre as danças que embalam os Bailes de Charme e seus personagens ‘Charmeiros’”, conta Marcus Azevedo.

Sobre a Dança Charme & Cia

A Dança Charme & Cia tem o objetivo de apresentar uma linguagem cênica autêntica de movimentos oriundos dos Bailes de Charme/Hip Hop do subúrbio carioca. O Charme Cultura que surgiu nos anos 80 na cidade do Rio de Janeiro é até hoje símbolo de autoestima, afirmação, elegância e de valor principalmente através de sua dança, enfim, do seu modo de viver.

É a 1ª Cia de Danças Urbanas do País a representar a cultura e dança dos Bailes de Charme através de seus dançarinos em versão Arte e assim democratiza o acesso a esta dança através de seus próprios artistas sociais.

Em 7 anos em atividade, tem sua residência artística no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro. Com o apoio da Prefeitura do Rio, tem em seu currículo apresentações no MAM (Museu de Arte Moderna – III Fórum Internacional Rio Cidade Criativa), no Parque Madureira no Projeto Eu Amo Baile Charme para mais de 15 mil pessoas, no Fifa Fan Fest na Praia de Copacabana e recentemente selecionado entre os 20 melhores clipes de todo mundo pelo canal do cantor Bruno Mars – no clipe da música “FINESSE” #finessefridays. A Dança Charme & Cia compõe, ainda, o evento Baile Charme Show, comandado pelo cantor e intérprete Gabriel Moura, que já está em sua 3ª edição, no Circo Voador. Em 2018, a Cia participou do videoclipe “Outro Sol”, de Max Viana, com coreografia de Marcus Azevedo.

SERVIÇO: Espetáculo “People” estreia em curta temporada no Teatro Angel Viana

Data: de 5 a 7 de julho de 2019

Horário: Sexta e Sábado – 20h

Domingo – 19h

Local: Teatro Angel Viana – Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Rua José Higino, 115 – Tijuca – RJ

Ingresso: R$20 (inteira) / R$10 (meia-entrada)

Classificação: 12 anos

Elenco: Dançarinos/Intérpretes: 22 em cena.

Duração: 50 min

Coreografia: Marcus Azevedo e Bailarinos

Assistente Geral: Eduardo Gonçalves

Direção/Criação: Marcus Azevedo