Espetáculo “Tchibum! – A Liga Aquática” terá sessão gratuita no MAR no dia 26 de Março

Idealizado pelo diretor Diego Morais e pelo autor e ator Pedro Henrique Lopes, o evento procura conscientizar as crianças sobre a importância da preservação das águas cariocas. Além da exibição da peça, haverá oficinas sobre meio ambiente e reciclagem

Com o objetivo de mostrar, de maneira lúdica e divertida, a importância de preservar as águas cariocas, o evento “Teatro na Tela Grandes Músicos Para Pequenos apresenta “Tchibum! – A Liga Aquática” vai oferecer três exibições gratuitas do espetáculo que dá nome ao projeto, dias 22, 23 e 26 de março. No dia 26, haverá um evento presencial e gratuito no Museu de Arte do Rio – MAR que, além de exibições da peça, vai contar com oficinas sobre meio ambiente e reciclagem para as crianças das 11h às 18h. O projeto possui patrocínio da Icatu, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura do Rio de Janeiro. A produção é da Entre Entretenimento, com coprodução do Grupo Prisma.

Pensado para ser exibido em telas, o espetáculo “Tchibum! A Liga Aquática” conta a história de Junior e Yasmin, duas crianças que adoram brincar perto da água. Um dia, Yasmin e Junior são chamados para uma aventura de limpeza e preservação da natureza. Como a missão é muito mais árdua do que imaginavam, eles têm a ajuda de vários habitantes da Baía: Botão, um boto cinza muito inteligente; Lilon, uma lontra atrapalhada e esquecida; e Bibi, uma ave aquática biguatinga. Assim, as crianças percebem a diversidade da vida marinha na baía e a importância de preservar suas águas. O espetáculo apresenta músicas inéditas sobre o tema.

“Todo evento foi pensado para fomentar a conscientização sobre as águas cariocas na infância, além de aproximar o público de uma experiência teatral diferente e inesquecível”, explicam o diretor Diego Morais e o autor e ator Pedro Henrique Lopes, criadores do projeto.

O evento vai ocorrer, ao mesmo tempo, de forma presencial e virtual, buscando atingir um maior número de pessoas. No ambiente virtual, as exibições serão no YouTube nos dias 22, 25 e 26/03 (https://www.youtube.com/@MiniEntre). O evento presencial acontecerá no dia 26/03, das 11h às 18h, no Museu de Arte do Rio – MAR, com entrada gratuita.

Oficinas e atividades

Oficina de instrumentos musicas

Oficina de Construção de Instrumentos Musicais com material reaproveitado e alternativo. Nesta oficina, materiais diferentes e inusitados como tubos de pvc, vidros, garrafas plásticas, madeiras e latas, deixam de ser sucata e tornam-se parte do universo sonoro. Não é apenas divertimento, é uma solução prática e artística para a questão do reaproveitamento.

Jogo da memória ecológico

Um jogo da memória diferente, onde as crianças terão que, ao invés de encontrar os pares iguais, descobrir as duplas complementares. Figura de Resto de Alimento com figura de Compostagem, figura de Garrafa de Plástico com a Reciclagem Consciente serão algumas das relações mostradas.

Jogo ecológico dos sete erros

Em um banner com uma paisagem natural, as crianças terão que encontrar os resíduos não orgânicos jogados na natureza. Além disso, elas aprenderão a maneira correta de descartar cada um dos resíduos encontrados.

Serviço:

Teatro na Tela Grandes Músicos Para Pequenos apresenta “Tchibum! – A Liga Aquática

Dias: 22, 23 e 26 de março

Programação virtual:

Exibição de “Tchibum! – A Liga Aquática” no canal da Mini Entre no Youtube

Dias e horários: 22/03, às 18h; 25/03, às 11h, e 26/03, às 16h.

Onde: https://www.youtube.com/@MiniEntre

Programação presencial:

Exibição de “Tchibum! – A Liga Aquática” e oficinas sobre meio ambiente e reciclagem

Dia e horário: 26/03, das 11h às 18h

Onde: MAR (Museu de Arte do Rio): Praça Mauá, 5 – Centro, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3031-2741

Ingressos: gratuitos

Atividades:

11h – Abertura do Evento / Exibição do Tchibum!

12h às 14h – Oficinas Ecológicas e Atividades Interativas

14h – Exibição do Tchibum!

15h às 17h – Oficinas Ecológicas e Atividades Interativas

17h – Exibição do Tchibum!

18h – Encerramento do Evento