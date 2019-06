Estabelecimentos do Rio preparam jantares especiais para o Dia dos Namorados

A noite do Dia dos Namorados é sempre uma oportunidade para os casais desfrutarem de um jantar a dois em clima romântico, pensando nisso, várias casas preparam promoções e menus especiais para a data.

O Una Restaurante, na Praça da Bandeira, preparou um jantar especial para a noite, servido à luz de velas, que inclui entrada, prato principal, sobremesa e uma taça de espumante a R$ 89 por pessoa. O comensal escolhe entre três opções de cada prato, à exemplo da Lula A-dorei (anéis de lula super crocantes com salsa e tártara) como entrada, o Pôr do sol na Patagônia (salmão grelhado sobre risoto de abóbora assada e brilho de pimenta rosa) na ala dos principais, e o Churros do chaves (tradicional churros com doce de leite argentino), como uma das opções de sobremesa .

O speakeasy Blind Pig oferece um menu fechado para dois por R$ 130, composto de uma garrafa de vinho, branco, tinto ou rose; uma entrada; dois pratos principais, entre ceviche mediterrâneo acompanhado de chips de batata doce, tartar de carne acompanhado de batata frita e aioli ou o Smoked Brisket (carne assada em baixa temperatura servida na baguete com cebola caramelizada, queijo minas padrão e molho barbecue); e, para fechar a noite, um petit gateau com sorvete, como sobremesa.

Quem optar por comemorar de frente para o mar, a dica é aproveita o Quiosque Coisa de Carioca que oferece duas taças de vinho aos casais que pedirem qualquer prato principal na casa, durante os dias 10 a 16 de junho. Entre as opções do cardápio, destaque para o Na Moral da Diretoria! (chapa de frutos do mar, com camarões com casca, anéis de lula, à dorê e filé de salmão servidos com batatas fritas crocantes – R$ 112).

O Rosita, no Shopping Downtown, serve no mês dos namorados seu tradicional Festival de Fondue. As opções para dois são ideais para as temperaturas os dias com temperatura mas baixa. No cardápio do festival são oferecidos vários sabores como o Mélange de Cogumelos (R$ 159), mix de cogumelos no fondue de queijo com pedacinhos de pães artesanais e batata rösti; Queijo Rosita (R$ 169), fondue perfumado com ervas frescas servido com pães artesanais, presunto de parma, flor de brócolis, cogumelos, damasco, picles e batata rösti. A casa também oferece a versão doce, como o de Doce de Leite Argentino (R$ 53), servido com frutas da estação e bolinhos.

Já o Kotobuki do Rio Design Barra preparou uma promoção especial para os pombinhos. A casa serve até o dia 12 de junho o combinado Kyokan de 44 peças (sashimis: dez de salmão, cinco de atum, cinco de peixe; sushis: quatro de atum, quatro de peixe do dia, quatro de salmão, dois de camarão; makimonos: quatro de filadélfia, quatro de hot filadélfia e dois de salmão skin) mais duas long necks da cerveja Kirin saem pelo valor de R$ 129, ideal para compartilhar a dois.

O Explorer Bar, em Santa Teresa, também elaborou um menu fechado para a noite mais romântica do ano. A experiência é composta de duas entradas, dois pratos principais, uma sobremesa e dois coquetéis e serve duas pessoas por R$ 244. Entre as opções de entrada, a dica é experimentar o tartare de tilápia com tomate, creme de abacate, vinagrete de tangerina, picles de cebola roxa e mix de chips. Já entre os pratos principais, uma das pedidas é o risoto com queijo coalho, carne seca, feijão verde e manteiga de garrafa, e para a sobremesa, destaca-se o Wonderlust, composto por brownie do Alex, kiwi, nutella, mousse de chocolate, café e physalis. Já na ala dos coquetéis, a casa oferece duas escolhas: o London Calling (gin infusionado com chá de frutas silvestres, purê de frutas vermelhas e água tônica); e o Tikiwi (rum de coco, kiwi, xarope de canela, suco de limão e de laranja). O jantar será servido mediante reserva com horários especiais: consulte o restaurante.

A Cave Nacional, em Botafogo, elaborou um jantar com cardápio fechado em três etapas para a ocasião. De entrada uma das opções é o trio de mini bruschetas (cogumelo, berinjela e tomate); Para o prato principal, uma das pedidas é a posta de bacalhau crocante com batatas panadeira. Para fechar, de sobremesa, o cliente pode escolher entre o mini cocotte de goiabada com gorgonzola ou o pudim de tapioca com cupuaçu. O menu sai a R$ 129 por pessoa, e quem fizer a reserva com pagamento antecipado ganha uma taça de espumante.

O Casarão 1903, também em Botafogo, criou um combo para os casais que passarem por lá. O pedido que sai a R$110 inclui uma entrada, que pode ser o mix de cogumelos ou harumaki de legumes; dois hambúrgueres( de fraldinha ou frango) e a sobremesa Piece Of My Heart (Blend de chocolate com queijo cremoso, nozes e crocante de biscoito, servido na baba de moça com especiarias e sorvete de creme).

Serviços:

UNA Restaurante

Endereço: Rua barão de Iguatemi,288 praça da bandeira

Telefones: 21 4129-1954

Horário (inclusive em feriados):

Domingo: 12h às 17h/Segunda e Terça: 11h30 às 17h/Quarta a Sábado: 11h30

às 23h

Blind Pig

Avenida das Américas, 12300 – Loja 102 – subsolo – Barra da Tijuca, .

Domingo, Terça e Quarta – 18h às 0h. Quinta – 18h às 1h. Sexta e Sábado – 18h às 2h

Instagram: @blindpigbr / #theblindpig #blindpigbr #shhh

Quiosque Coisa de Carioca

Endereço: Av. Atlântica, na altura da Rua Constante Ramos – Copacabana

Tel.: (21) 3802-2030

Horário (inclusive em feriados): de Segunda à Segunda de 09h – 02h

Rosita

Endereço: Av. das Américas, 500, bloco 21, lojas 126 e 127 – Downtown

Telefone: 3084-5202

Horário (inclusive em feriados): Restaurante – Segunda a quinta: 08h às

00h / Sexta: 08h às 01h / Sábado: 10h às 02h / Domingo: 12h às 18h

Kotobuki Rio Design Barra

Rio Design Barra – Av. das Américas, 7777, 3º andar – Barra da Tijuca | Telefone: 3328-8844

Todos os dias, de 12h até o último cliente

Explorer Bar

Endereço: Rua Almirante Alexandrino 399, Santa Teresa

Telefone: 3264-9665

Cave Nacional

Endereço: Rua Dezenove de Fevereiro, 151 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ –

Telefones: 2146-5334

Horário (inclusive em feriados): ter – qui – das 17h00 às 00h00 e sex e sab – das 17h00 às 1h00.

Casarão 1903

Rua Marquês de Olinda, nº 94 – Botafogo | Tel: 2551-9749

Seg a qui e dom, 17h30 à 01h | Sex e sab, 17h30 às 02h