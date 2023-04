Estação Carioca do MetrôRio recebe feira de moda e gastronomia

A estação Carioca/Centro do MetrôRio acaba de receber uma feira voltada à moda e à gastronomia. Trata-se da Rio Fashion Day, que acontece no local até sexta-feira (14/04), das 8h às 20h, no mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile).

A iniciativa também retornará ao espaço nos dias 26, 27 e 28 de abril. E a melhor a notícia é que não vai parar por aí! Os expositores montarão seus estandes na estação até dezembro. Será uma ótima oportunidade para os clientes da concessionária aproveitarem as novidades com um preço bem em conta.

Entre os produtos oferecidos pelos expositores da Rio Fashion Day estão peças de vestuário feminino e infantil, bijuterias, além de comidas de dar água na boca. Então, já sabe que a feira será mais uma boa opção para encontrar aquele presentinho de última hora ou experimentar um quitute na ida ou na volta do trabalho.

SERVIÇO:

Feira Rio Fashion Day no MetrôRio

Local: Mezanino da estação Carioca/Centro, próximo ao acesso B (Avenida Chile)

Data: dias 12, 13, 14, 26, 27, 28 de abril. Os estandes serão montados no espaço até dezembro

Horário: das 8h às 20h