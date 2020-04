Estácio oferece Cursos Gratuitos online durante a quarentena

São cursos de diversas áreas de interesse que vão contribuir para aprimorar os conhecimentos de estudantes e profissionais

– Abril 2020 – Que tal aproveitar o tempo em casa para investir no seu conhecimento? Em tempos de quarentena por conta do combate à disseminação do novo coronavírus, a Estácio vai ajudar quem está em casa. A instituição selecionou cursos de seu portfólio e liberou gratuitamente durante o período, para que estudantes e profissionais possam aprimorar sua carreira e seus conhecimentos pessoais.

“Sabemos que o isolamento social pode ser um grande desafio. Para tornar esses dias mais proveitosos e cheios de conhecimento, estamos disponibilizando gratuitamente cursos para esse período de quarentena. Fizemos uma seleção de cursos on-line em diferentes áreas, para quem deseja conhecer algo novo e se qualificar ainda mais”, explica Alexandre Aguieiras, vice-presidente de Conteúdo Digital.

Os cursos fazem parte do portfólio da Estácio, podem ser feitos pelo computador, celular ou tablet e foram divididos em quatro áreas de interesse: administração, gestão e engenharia; educação; gastronomia; e computação. Todo o material didático foi elaborado pela Estácio e está disponível na plataforma, com vídeos, e-books e testes de conhecimento.

“Nossa plataforma pode ser acessada facilmente e conta com videoaulas, material de apoio e contém cursos ministrados por professores da Estácio, altamente qualificados. Acho importante dividirmos informação e conhecimento com o todas as pessoas, principalmente nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Reduzir o impacto sobre a sociedade como um todo também é papel de uma instituição de ensino em situações como essa”, complementa Marcel Desco, vice-presidente de Mercado.

Para se inscrever e iniciar os estudos basta entrar no site http://cursosgratuitos.estacio.br