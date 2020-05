A imprensa espanhola informa que a direcção do “Barça” decidiu finalmente sobre a lista de jogadores que permanecerão 100% no clube e que não serão vendidos na próxima época baixa. Notícias actualizadas sobre os últimos desenvolvimentos no mercado de transferências, placar futebol, bem como estatísticas detalhadas podem ser visualizadas no Fscore. Toda a informação é prontamente actualizada.

A edição espanhola do Marca, que é uma edição autorizada, relata que o clube catalão não irá considerar ofertas de transferência para os seguintes jogadores:

ao génio argentino Lionel Messi;

ao recém cozido avançado Antoine Grizmann;

o jovem talento de Frankie De Yong;

o goleiro de confiança Marc-Andre ter Stegen;

Ans Fati, um aluno da Academia de ;

o principal zagueiro central, Gerard Pike.

Estes 6 jogadores permanecerão absolutamente na equipa e não serão vendidos na janela de transferências mais próxima. São eles que vão formar a espinha dorsal da nova equipa, o que fará o resultado necessário na equipa placar futebol. Para todos os outros intervenientes, a direcção da romã azul está pronta a considerar propostas.

O “Barcelona” identificou também objectivos prioritários para a próxima janela de transferências. O clube catalão quer reforçar o médio bósnio Miralem Pyanic, assim como o avançado argentino Lautaro Martinez. Alguns dos jogadores actuais podem fazer parte do acordo para adquirir estes jogadores.

Notícias actualizadas sobre transferências para o Campeonato Paulista, La Liga, EPL e outros campeonatos

O Presidente de “Barcelona” tenciona proceder a uma limpeza em grande escala do pessoal. Os catalães querem voltar à prática de adquirir jovens estrelas desconhecidas da América Latina, tais como Campeonato Paulista. Uma tal política de transferências evitaria custos financeiros graves. Uma vez que os clubes brasileiros fixam preços mais leais do que os clubes das ligas superiores europeias.

A imprensa espanhola não indica quem são os olheiros do “Barcelona” no Brasil. No entanto, confirma o facto de os especialistas estarem à procura de um novo Neimar e Lionel Messi nesta região. Vale a pena admitir que Campeonato Paulista, é realmente bastante prolífico para os talentos do futebol. Quanto à posição, o clube catalão quer reforçar a linha ofensiva, bem como comprar um meio-campista criativo. Tudo isto serão transferências para o futuro. Em primeiro lugar, os jovens recém-chegados vão jogar no “Barcelona B”.