Estreia nesta quinta “No Interior”, uma peça-metragem do Projeto Trajetórias, dirigida por Ivan Sugahara e interpretada por Danielle Oliveira. O espetáculo virtual integra o Projeto Trajetórias e será apresentado por meio do aplicativo zoom. Nesta ação de estreia, serão realizadas três sessões com exibição, e Logo depois haverá debate com os criadores. Os ingressos são gratuitos, mas as reservas devem ser feitas pelo site Sympla.

A peça

A peça foi construída numa sobreposição da experiência manicomial da escritora Maura Lopes Cançado nos anos 60 e do confinamento vivido por Danielle em 2020, em função da pandemia. Na sala de sua casa, a atriz se apropria de trechos do livro-diário de Maura, “Hospício é Deus”. O trabalho foi concebido como uma cena teatral intimista feita para a câmera. Em síntese, trata-se de um plano sequência filmado com a câmera parada. Não há qualquer edição e todo o som foi captado no ato da gravação. A designação “peça-metragem” deve-se à interseção das linguagens teatral e audiovisual. O que se vê é a exibição de uma performance gravada.

Projeto Trajetórias

Idealizado por Danielle e Ivan, o Projeto Trajetórias reúne uma série de ações teatrais e audiovisuais como curtas-metragens e peças virtuais. Para 2021, planeja-se a estreia de um espetáculo teatral e o lançamento de um longa-metragem. Gestado durante o atual surto de coronavírus, o projeto visa traçar relações entre a internação institucional (manicômios, presídios, asilos, etc) e o isolamento imposto por situações trágicas como pestes, guerras e ditaduras. A iniciativa tem como foco a pesquisa de trajetórias pessoais marcadas pela experiência do confinamento.

Ivan Sugahara

Nascido no Rio de Janeiro, onde reside, Ivan é diretor teatral e dramaturgo. Já encenou mais de 50 peças em 23 anos de carreira. Recebeu o Prêmio Cesgranrio 2015 de Melhor Espetáculo por “Fala comigo como a chuva e me deixa ouvir”. Dirigiu a cerimônia do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 8 edições. É diretor artístico da cia. Os Dezequilibrados, que completa 24 anos em 2020.

Danielle Oliveira

Danielle é atriz e pesquisadora formada pela CAL e pós-graduada pela Faculdade Angel Vianna. Trabalha com teatro há 12 anos. Integrou a Companhia Ensaio Aberto de 2014 a 2016. Idealizou a Ocupação Teatral “Lugar de Cabeça Lugar de Corpo”, uma pesquisa artística e social sobre a saúde mental, que aconteceu de 2017 a 2019 no Instituto Municipal Nise da Silveira.

NO INTERIOR

3 sessões de ESTREIA com exibição + debate:

Qui 09/07 às 20h

Sex 10/07 às 20h

Sáb 11/07 às 15h

Duração da peça: 15 minutos

Duração do debate: 40 minutos

Reserva de ingressos gratuitos:

https://www.sympla.com.br/projetotrajetorias

Ficha Técnica

Texto Maura Lopes Cançado

Atuação Danielle Oliveira

Dramaturgia e Direção Ivan Sugahara

Programação Visual Luciano Cian

Planejamento de Público João Raphael Alves

Assessoria de Imprensa Cristiana Lobo

Realização Projeto Trajetórias

Instagram Projeto Trajetórias:

https://instagram.com/projeto.trajetorias

