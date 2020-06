Eva Mercedes Salau Jobim é uma podóloga que ama o que faz

Eva Mercedes Salau Jobim saiu do campo e foi para cidade grande estudar. Isso ocorreu há 30 anos. Ela estava cheia de sonhos. Fez Pedagogia, pois sempre gostou de ensinar, e depois estudou Podologia no SENAC.

E foi no Podologia que Eva se apaixonou e não parou mais. Ela fez especialização no exterior em doenças dos pés diabéticos, pés de atletas e esportistas.

“No ano 2018,recebi um convite pra acompanhar um grupo de jogares de futebol nos EUA. E cuidar dos pés famosos . E artistas com sérios problemas. É com grande satisfação que realizo meu trabalho c amor”, relata Eva, que já trabalhou por muitos anos no Dr School, que é uma clinica e escola mundialmente conhecida.

Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, ela tinha a clinica Pés &cia. Também participava do Sindicato dos Pedólogos, fazia palestras, ministrava cursos e formava pessoas que trabalhavam na clinica.

“Pretendo no futuro estar formando manicures e pedicures em outros países. Profissionais qualificados pra atender a população que sofre com dores nos pés, tais como: unha encravada, calos, fungos e micoses”, declara Eva.