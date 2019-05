Petrotic 2019 acontecerá em maio no Rio de Janeiro

Principal evento de óleo e gás discute perspectivas para os próximos 10 anos em sua 9ª edição

A Assespro – RJ (Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação) realizará a 9ª edição do Seminário PetroTIC, dia 22 de maio, na Casa Firjan. O evento consolidou-se como referência na inserção de empresas do setor TIC na cadeia produtiva de óleo e gás, ao mostrar a capacidade da indústria de tecnologia e inovação em criar soluções para as demandas desse setor.

Para Maria Luiza Reis, presidente da Assespro-RJ, o evento é um dos mais importantes de óleo e gás aqui do Rio de Janeiro e representa a retomada do crescimento do setor.

O tema central desta edição será “Perspectivas para 2020-2030”, com previsões sobre transformação digital, tecnologias e diversidade na indústria de petróleo. O evento também contará com sessão de pitching para startups e spinoffs com soluções para o mercado de energia.

Já estão confirmadas as presenças de nomes como Milton Costa Filho, Secretário Geral do IBP; Maria Luiza Reis, Presidente da Assespro RJ e CEO LAB245 Software; Wanderley Lobianco, PhD Consultor de Desenvolvimento de Negócios; Armando Cavanha, Diretor da Câmara de Comércio Brasil Texas; Roberto Prado, CTO Microsoft; Breno Barros, Diretor Global de Inovação da Stefanini; Cristina Pinho, Subsecretária de Óleo e Gás do RJ; Filippo Scelza, Subsecretário de Cooperação com o Setor Tecnológico do RJ; Silvana Belini, sócia Spectranet e Winvent; Duperron Marangon Ribeiro, CEO PhDsoft; Sergei Beserra, Gartner Group.

As vagas são limitadas. Inscrições e mais informações pelo site: http://petrotic.com.br/

SERVIÇO:

9º Seminário PetroTIC

Data: 22 de maio de 2019

Horário: Das 9h às 17h30

Local: Casa Firjan – R. Guilhermina Guinle, 211 – Botafogo, Rio de Janeiro

Site: http://petrotic.com.br/