Evento reúne setores público, privado e acadêmico para debater sobre Comunicação, Pesquisa, Tecnologia e Inovação na retomada da economia do Rio

Uma das novidades desta edição é a Feira de Negócios em Pesquisa, Tecnologia e Inovação com cerca de 20 empresas expositoras.

O Rio de Janeiro tem a 1ª posição na modalidade determinante de Inovação com valor de 8,13, segundo o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE2017). Como cidade para empreender ocupa a 6ª posição. Levando em conta o momento desafiador para a imagem do estado, os segmentos de Pesquisa, Tecnologia e Inovação podem assumir um papel estratégico na retomada da economia fluminense.

O Encontro Comunica Rio, que realiza sua 2ª edição no próximo dia 28 de novembro (quinta-feira), de 9h às 19h, no Instituto Nacional de Tecnologia (INT), na Av. Venezuela nº 82, surge com a proposta de estimular o diálogo entre os diversos segmentos envolvidos no ecossistema do Rio, incluindo empreendedores, formuladores de políticas públicas, educadores e pesquisadores, para fomentar os negócios na região. Uma das novidades desta edição é a Feira de Negócios em Pesquisa, Tecnologia e Inovação, com cerca de 20 empresas expositoras, entre elas All Dubbing Estúdio, especializada em acessibilidade; Raios Apresentações Impactantes, e IPNET, maior representante do Google no Rio.

Com o objetivo de debater novos rumos para a economia do Rio de Janeiro, o Comunica Rio tem como tema “Pesquisa, Tecnologia e Inovação”. As mesas debaterão a tríade Políticas Públicas (Governos), Educação e Pesquisa (Instituições de Ensino) e o Mercado (Iniciativas Privadas). Secretários de estado, membros do setor acadêmico e da iniciativa privada se reunirão para falar sobre os desafios e possíveis soluções para o desenvolvimento desses assuntos no Estado.

Três mesas abordarão temas como “Como comunicar a Pesquisa, Tecnologia e Inovação no Rio de Janeiro?”, “Pesquisa, Tecnologia e Inovação em: Saúde, Turismo, Educação, Segurança e Comunidades Empreendedoras no Rio de Janeiro.” e “Aceleração e Investimentos – Dores e Desafios das Startups no Rio de Janeiro.” Entre as autoridades confirmadas, estão Fernando Rizzo, Diretor do Instituto Nacional de Tecnologia – INT; Leonardo Rodrigues, Secretária de Tecnologia e Inovação do Estado do Rio; Profa. Suzana Kahn Ribeiro, Vice-Diretora do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE – UFRJ); Cassius Estrada, Supervisor Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento do Laboratório de Inovação da Rede Globo, MediaTechLab; e Thiago Soares, Diretor de Marketing da IPNET, maior representante da Google na América Latina.

“A partir da ideia de promover a conexão entre profissionais de comunicação e empresários de diferentes segmentos do ecossistema empreendedor do Rio, nasceu o projeto Comunica Rio, que tem como vocação fomentar encontros, debates, negócios e projetos. Estamos convictos de que a retomada da economia do estado do Rio passa pela atuação conjunta entre órgãos governamentais, educadores, pesquisadores, iniciativa privada e empreendedores em geral”, explica Marcos Nahmias, jornalista e idealizador do Comunica Rio.

O evento contará, ainda, com uma Rodada de Negócios nos segmentos de Pesquisa, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Design. A proposta é reunir cerca de 30 empresas e oferecer um ambiente propício para gerar negócios, apoios e parcerias, com geração e compartilhamento de novas habilidades e conhecimentos.

“Entendemos, que reunir, em um só lugar, segmentos como Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Comunicação, cria oportunidades de negócios para empreendedores encontrarem novos clientes, aquecendo o mercado B2B no Rio”, afirma Simone Hipólito, coordenadora da Rodada e Cofundadora da Startup SE ORIENTE.

O movimento surgiu de uma conversa entre empreendedores e profissionais do segmento de comunicação que atuam no Rio de Janeiro. De acordo com Marcos Nahmias, nesta edição o plano é divulgar a diversidade de inovação do Rio de Janeiro. “Queremos possibilitar o entrosamento entre os empreendedores e os formadores de opinião, promovendo parcerias e negócios”, finaliza o idealizador.

O evento tem entrada gratuita. Basta levar 1kg de alimento não perecível e, pelo menos, uma peça de resíduo tecnológico. A programação inclui tradutores em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição. Inscrições e programação completa pelo site www.encontrocomunicario.com.br

Serviço:

2ª edição do Encontro Comunica Rio

Dia: 28 de novembro de 2019 (Quinta-feira)

Horário: 9h às 19h

Local: Instituto Nacional de Tecnologia (INT), na Av. Venezuela, 82 – Saúde, no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

Inscrições: www.encontrocomunicario.com.br

OBS: Entrada gratuita, mediante inscrição, com adesão de 1kg de alimento não perecível e, pelo menos, uma peça de resíduo eletrônico, que devem ser entregues no local, no dia do evento.