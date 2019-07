Ex-Flamengo e Real Madrid, Savio consolida atuação da sua empresa

Ex-Flamengo e Real , Savio consolida atuação da sua empresa, Bortolini Patrimonial, com investimentos nos Estados Unidos

Um case de sucesso no gerenciamento de carreira, Savio pendurou as chuteiras em 2010, aproveitou bem sua carreira como jogar adotando um conceito de desperdício zero, dando tudo de si em cada partida disputada. Mas, ainda como jogador, criou em 2002 a empresa Bortolini Patrimonial com objetivo de gerenciar os seus investimentos imobiliários.

Com quase duas décadas de atuação, a empresa comandada por Savio deu mais um passo importante recentemente. Isso porque a Bortolini Patrimonial fechou novos investimentos em Sunny Isles, nos Estados Unidos. Savio viajou até Miami para assinatura do contrato de seus novos imóveis. Um teve entrega das chaves no final do último mês de junho e o outro com previsão de entrega no final de 2020. “Foram aquisições importantes, principalmente para expansão da Bortolini Patrimonial no exterior. Tudo foi muito planejado para que fizéssemos bons investimentos”, explicou Savio.

Hoje com 45 anos, o ex-jogador explica quando surgiu esse interesse por negócios fora do universo futebolístico. “Quando estava no Flamengo comecei a me interessar pelo mercado imobiliário e passei a investir. Em 2002 vi que era o momento de abrir a Bortolini Patrimonial para gerir os meus próprios imóveis e seguir investindo no setor imobiliário”, relembrou Savio.

Vale ressaltar que além da Bortolini Patrimonial, Savio também é proprietário da Bortolini Finanças, que cuida de aplicações financeiras, e recentemente o ídolo do Mengão começou a investir no setor de alimentos, principalmente num Supermercado em Vila Velha, sua cidade natal no Espírito Santo. O objetivo é expansão da rede.

Época do Flamengo



Ainda muito cedo, Sávio foi apresentado ao futebol no Desportiva Ferroviária-ES. Com um notável talento para o manejo da bola, chamou a atenção do Flamengo e acabou sendo transferido em 1988 para as categorias de base, com apenas 14 anos. Morando na concentração do Mengão, Sávio enfrentou as dificuldades de morar longe dos pais e em uma cidade desconhecida. Isso não foi suficiente para desanimar o jovem de sonhar e conquistar seu espaço no futebol brasileiro e internacional. Em 1995 fez parte do chamado “ataque dos sonhos” ao jogar lado a lado com Romário e Edmundo.



Visado por grandes clubes internacionais graças a seu desempenho pelo Flamengo, Sávio fez seu nome também no futebol espanhol, passando por alguns times e deixando sua contribuição em cada um deles. O atacante saiu oficialmente do Flamengo em 1997 para jogar pelo Real Madrid, até sua saída em 2002 ele participou da conquista de cinco títulos, sendo três pela Liga dos Campeões da UEFA. De volta ao Flamengo em 2006, participou de apenas 10 jogos pelo clube e acabou voltando para o futebol espanhol por mais um ano.



Pouco antes de encerrar sua carreira como jogador de futebol em 2010, atuou novamente na Ferroviária e por último no Avaí. Apesar de já ter pendurado suas chuteiras a quase uma década, Sávio ainda é lembrado como um ídolo pelo Flamengo, o atacante da ponta esquerda com excelentes dribles, passes e belos gols.