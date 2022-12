Ex-jogador do Fluminense está próximo de ser anunciado pelo Bahia

Considerado uma joia na base do Fluminense, o atacante Kayky, de 19 anos, é o novo reforço do Bahia. Ele pertence ao Manchester City, que recente adquiriu a SAF do clube de Salvador. O jogador estava no Paços de Ferreira, lanterna do Campeonato Português, mas o City solicitou seu retorno. Por lá, disputou 9 jogos, com 306 minutos somados, e não marcou nenhum gol.

A potência do futebol inglês comprou a jovem promessa por mais de R$ 65 milhões, em abril de 2021. A informação do seu retorno ao Brasil foi divulgada inicialmente pelo jornal A BOLA, de Portugal, e confirmadas por fontes locais.