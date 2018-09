Ex-Ministro palestra em Simpósio sobre Oncologia

Unindo forças a SBOC-RJ (Sociedade Brasileira de Oncologia) e o Instituto do Câncer do Norte Fluminense promovem o I Simpósio Internacional Fluminense de Oncologia que será realizado dias 5 e 6 de outubro, em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro.

Apresentando avanços científicos e criando oportunidades para apresentação e discussão de importantes evidências científicas em oncologia, o também apresentará trabalhos científicos.

Reunindo Médicos; equipe multidisciplinar; estudantes e residentes da área de oncologia, o destaque será o Ex-Ministro da Saúde José Gomes Temporão fara a palestra de abertura. Além dele, a renomada médica brasileira Paula Ugalde que trabalha em Quebec, no Canadá dissertará. sobre avanços em cirurgia torácica.

Com temas variados destacam-se novidades como o uso da robótica na Oncologia e a Canabinoides – Qual sua relevância no tratamento da dor do paciente com câncer.

Inscrições até o dia 30/09 pelo site www.sifon.com.br

SERVIÇO

I Simpósio Internacional Fluminense de Oncologia – Búzios – Ferradura Resort – Armação dos Búzios, em 5 e 6 de outubro – Público alvo: Médicos relacionados à oncologia; equipe multidisciplinar; estudantes e residentes.

Programação

Dia 5 de Outubro de 2018 – 6ª feira

8h – 8h40: Abertura

Disparidade público-privada na assistência Oncológica

Palestrante: José Gomes Temporão (Médico, Doutor em Saúde Coletiva e Ex-Ministro da Saúde)

Moderadores: Luiz Henrique Araújo (SBOC-RJ, Americas Oncologia e INCA – RJ), Pedro Henrique de Souza (Oncoclínicas – RJ) e Harley Oliveira (USP – SP)

Modulo Ginecologia

Coordenador: Eduardo Paulino (Oncomed – RJ)

Moderadores: Cláudio Calazan (INCA-RJ) e Rodrigo Torres (Oncobeda-RJ)

8h40 – 9h00: Cirurgia minimamente invasiva em tumores ginecológicos

Palestrante: Glauco Baiocchi (AC Camargo – SP)

9h00 – 9h20: Câncer de endométrio inicial de alto risco: radioterapia ou tratamento combinado?

Palestrante: Cícero Martins (Americas Medical City e COI RJ)

9h20 – 9h40: Tratamento sistêmico do câncer de ovário avançado: da adjuvância à doença platino resistente

Palestrante:Paulo Mora (INCA e Americas Oncologia e INCA – RJ)

9h40 – 10h00: Discussão

Módulo mama

Coordenador: Fernando Almeida (Faculdade de Medicina de Volta Redonda – RJ)

Moderadores: Cristiane Amaral (Oncocenter Piauí e Hospital Universitário-UFPI), Diogo Neves (Oncobeda e IMNEC – RJ) e Maria Nagime (Oncobeda – RJ

10h20 – 10h40: Tomossíntese mamária e mamografia sintetizada: Quando indicar?

Palestrante: Maria Célia Djahjah (UFRJ – RJ)

10h40 – 11h00: Pacientes com linfonodo sentinela positivo: Sempre realizar esvaziamento axilar?

Palestrante: Aleksandr Miyahira (INCA – RJ)

11h00 – 11h20: Quais paciente se beneficiam de radioterapia adjuvante hipofracionada?

Palestrante: Samir Hanna (Hospital Sírio Libanês – SP)

11h20- 11h40: Duplo bloqueio para pacientes HER2 positivo, sempre indicar no tratamento neoadjuvante e adjuvante?

Palestrante: Pedro Henrique de Souza (Oncoclínicas– RJ)

11h40-12h00: Discussão

12h00-12h40: Simpósio Satélite 1

Individualização do tratamento inicial em câncer de mama HER2 positivo

Palestrante: Priscilla Pentagna (INCA – RJ)

12h40 – 13h30 – Almoço

Modulo urologista

Câncer de próstata – Doença Localizada

Coordenador: Juan Renteria (Hospital Federal de Ipanema, UFRJ e Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) – RJ)

Moderadores: Ronaldo Cavalieri (Oncobeda – RJ), Reinaldo Ottero (BedaImagem e Excelência DI- RJ) e Victor T. Dubeux (Hospital Universitário Pedro Ernesto: HUPE – UERJ)

13h30 – 13h50: PET-PSMA

Palestrante: José Leite (PET-CT Clínica CDPI e do Américas Medical City – RJ)

13h50 – 14h10: Abordagem da cirurgia robótica

Palestrante: Felipe Lott (INCA – RJ)

14h10 – 14h30: Abordagem da SBRT

Palestrante: Rafael Gadia (Hospital Sírio Libanês – Brasília)

14h30 – 14h50: Função sexual pós tratamento

Palestrante: Mauro Pinheiro (Sociedade Brasileira de Urologia – RJ)

14h50 – 15h10: Discussão

Câncer de próstata – Doença Metastática

Coordenador: Ricardo Zylberberg (Hospital São Francisco de Assis – SP)

Moderadores: Bárbara Sodré (Oncobeda – RJ)

15h10 – 15h30: Papel da cirurgia na doença oligometastática

Palestrante: Felipe Lott (INCA – RJ)

15h30 – 15h50: Terapia sistêmica no câncer de próstata avançado sensível a castração

Palestrante: Andrey Soares (Oncoclínicas – SP)

15h50 – 16h10: É possível personalizar a terapia sistêmica no câncer de próstata resistente a castração?

Palestrante: Diogo Rodrigues (COI – RJ)

16h10 – 16h30: Discussão

16h30 – 16h50: Intervalo

Modulo Gastrointestinal

Coordenador: Rafael Albagli (INCA – RJ)

Moderadores: André Porto (Oncobeda – RJ) e Bruno Vilhena (Americas Centro de Oncologia Integrado – RJ)

16h50 – 17h10: Cirurgia minimamente invasiva em tumores gastrointestinais

Palestrante: Marcus Valadão (INCA – RJ)

17h10 – 17h30: Perfil Molecular do CCR inicial e metastático e sua importância no tratamento personalizado. Quando e como solicitar?

Palestrante: Alexandre Palladino (INCA e Oncoclínicas – RJ)

17h30 – 17h50: Influência da lateralidade do tumor na escolha da terapia sistêmica no câncer de cólon metastático RAS selvagem

Palestrante: Juliana Ominelli (INCA – RJ)

17h50-18h10: Discussão

18h10 – 19h00: Simpósio Satélite 2

Tratamento atualizado para HCC em estágio avançado

Palestrante: Justin S. Lee (Florida State College of Medicine | Sarasota Memorial Hospital –EUA)

Dia 6 de Outubro de 2018 – Sábado

Modulo Pulmão

Doença inicial e localmente avançada

Coordenador: Mauro Zukin (Americas Centro de Oncologia Integrado – RJ)

Moderadores: Ivan Salgado (Oncobeda – RJ) e Samira Mascarenhas (Grupo Oncoclínicas – BA)

8h00 – 8h20: Abordagem da VATS

Palestrante: Paula Ugalde (Vats Québec – Canadá)

8h20 – 8h40: Abordagem da SBRT

Palestrante: Igor Migowski (Americas Medical City – RJ)

8h40 – 09h00: Estadiamento do mediastino

Palestrante: Paula Ugalde (Vats Québec – Canadá)

09h00 – 09h20: Tratamento sistêmico na doença localmente avançada: Além da quimioterapia

Palestrante: Vladimir Lima (AC Camargo – SP)

09h20 – 09h40: Discussão

09h40 – 10h20 Simpósio Satélite 3

Novas Perspectivas no Tratamento do Câncer de Pulmão de pequenas células

Palestrante: Samira Mascarenhas (Grupo Oncoclínicas – BA)

Câncer de pulmão metastático: Uma doença crônica?

Coordenador: Carlos Gil Ferreira (Oncoclínicas – RJ)

Moderadores: Luiz Henrique Araújo (SBOC-RJ, Americas Oncologia e INCA – RJ) e Clarissa Baldotto (Oncologia D´or – RJ)

10h20 – 10h40: Diagnóstico histopatológico e molecular na definição da terapia personalizada do CPNPC

Palestrante: Vera Capelozzi (Universidade de São Paulo – USP)

10h40 – 11h00: Imunoterapia: Uma nova era no tratamento do câncer de pulmão? Para quem indicar?

Palestrante: William William (Beneficência Portuguesa de São Paulo – SP)

11h00 – 11h20: Como tratar doença oligometastática?

Palestrante: Ana Gelatti (Hospital do Câncer Mãe de Deus – Porto Alegre – RS)

11h20 – 11h40: Discussão

11h40 – 12h20 Simpósio Satélite 4

Tema: Da Pesquisa à Prática: Novas Abordagens em Câncer de Pulmão

Palestrante: Carlos Gil Ferreira

Modulo Dor no Cancer

Coordenador: Elizabeth Uhl (Oncobeda – RJ)

Moderador: Simone Garruth (INCA – RJ)

12h20 – 12h35: Cenário atual do tratamento da dor no câncer

Palestrante: Alexandre Mio POS (Hospital das Clínicas – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG)

12h35 – 12h50: Procedimentos intervencionistas no manejo da dor no câncer

Palestrante: Carlos Marcelo Barros (Santa Casa de Alfenas e Clínica Plenus – MG)

12h50 – 13h05: Opióides – Crise ou subtratamento?

Palestrante: Alexandre Mio POS (Hospital das Clínicas – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG)

13h05 – 13h20: Canabinoides – Qual sua relevância no tratamento da dor do paciente com câncer?

Palestrante: Carlos Marcelo Barros (Santa Casa de Alfenas e Clínica Plenus – MG)

13h20 – 13h40: Discussão

13h40 – 14h00: Encerramento