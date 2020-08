A história do Vida Leve Comida Congelada, contada pela a sua idealizadora Karina Lemos!

Sou Karina Lemos, tenho 39 anos, sou mãe, empresária, atuo como decoradora no segmento de Eventos Sociais no Rio de Janeiro e agora também, no segmento de comidas Congeladas!!

Desde pequena acompanho minha família festeira (minha mãe e tias nesse mundo dos sonhos) e foi assim que acabei entrando para esse Universo!!

Hora de se reinventar…

Nessa Pandemia me vi, como autônoma, sem opções senão me reinventar. E foi assim que, ao começar uma dieta, comprei um curso online de marmitas fit e decidi tentar também empreender!!

A chef de cozinha do buffet da minha família, que já me ajudava em casa desde que meus filhos eram pequenos, também estava procurando algo que não ocupasse seus fins de semana e foi então que, juntamos a disposição, a força e o amor e nasceu: o Vida Leve Comida Congelada ❤️🍃

Como surgiu o nome?

O nome foi criado pela minha filha Maria Carolina de 8 anos, quando eu compartilhei com ela o meu desejo e vocês não sabem o quanto eu me orgulho muito disso!!

Essa participação da família é muito importante!!

Além disso, foi no primeiro dia de produção que eu e o pai dos meus filhos reatamos o nosso casamento de 15 anos (em meio a pandemia)… depois de quase 2 anos separados.

O Vida Leve tem um sentido muito forte para mim, pois ele me tirou da minha zona de conforto e das minhas limitações culinárias.

Eu que não chegava perto da cozinha, aprendo a cada dia um prato novo e monto as marmitinhas com muito carinho, pois entendo que precisamos nos apaixonar também pelo que vemos, além do sabor, é claro!!

Missão

Nossa missão é levar praticidade, carinho, leveza, amor e tranquilidade para a hora mais esperada do dia!!

Hora em que muitos não tem tempo para se dedicar ou preferem esse tempo para estar com os seus. Por isso, optam por contar com quem AMA cozinhar, para fazer por eles!!

Entendemos que a refeição é o momento mais importante do dia e o momento que, em família nos olhamos, compartilhamos ideias e sentimentos….

Nesse momento também, o tempero e o sabor trazem alegria e assim, a nossa missão foi mais que cumprida !!

Estamos há 4 meses no mercado e amando a cada semana que conquistamos mais famílias e conhecemos pessoas incríveis!!

Estamos crescendo e amando trabalhar com algo tão fundamental !

Quer conhecer a Vida Leve comida congelada?

