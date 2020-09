Expo Franchising ABF Rio Virtual, promoverá negócios em que o estado é líder

Expo online vai mostrar a força do Rio neste tipo de negócio

Tida como uma ótima forma de investimento por ser um modelo de negócio pronto, o franchising atrai cada vez mais profissionais buscando melhores retornos. Assim, de 25/09 a 01/10, a Associação Brasileira de Franchising (R J) promove a feira online de franquias, Expo Franchising ABF Rio Virtual, gratuita. Então seguindo a necessidade do momento, evitar eventos presenciais, será uma semana de contatos entre candidatos a franqueado e marcas de diferentes segmentos em ambiente online. Para 2021 os organizadores acreditam poder realizar nova feira com os interessados presentes.

Após um forte impacto inicial devido a Pandemia o setor de franquias vem crescendo mês a mês. Dados do 2º trimestre de 2020 demonstram que o Rio de Janeiro é o 2º com o maior número de redes e unidades em operação. São Paulo ainda ocupa o primeiro lugar. Entre abril a junho deste ano o Estado do Rio atingiu o patamar de 830 marcas em operação. Além disso, em unidades também expandiu 4%, com 11.601 pontos de venda. Os segmentos que concentram a maior parte das unidades franqueadas no Rio são: Alimentação (31,9%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (17%) e Moda (13,2%).

Expo Franchising apresentará tipo de negócio “formatado e testado”

Segundo empreendedores inscritos na Expo Franchising ABF Rio Virtual este tipo de negócio é atraente pois oferece produto ou serviço formatado e testado, suporte completo e a queda de alguns custos, como o de ponto comercial. Portanto os participantes poderão conhecer algumas das 80 redes associadas, nacionais e internacionais. Na Expo Franchising ABF Rio Virtual vários segmentos do setor estarão presentes, com investimento inicial de menos R$ 20 mil até mais de R$ 1 milhão. Para o presidente da ABF Seccional Rio esse é o momento de o Franchising se unir e mostrar seu potencial para reverter a situação e crescer.

– É um evento de retomada do Franchising. Um evento virtual como esse faz o sistema ganhar uma dimensão ainda maior, pois já é reconhecido como uma porta de entrada para o empreendedorismo e agora terá mais um canal acessível a qualquer pessoa interessada em investir. Cremos que, com a Expo Franchising ABF Rio Virtual, vamos mostrar nossa organização e abrir caminho para uma recuperação mais fonte no segundo semestre e no começo de 2021 – declarou o presidente da ABF, Seccional Rio, Beto Filho.

