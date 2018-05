Exposição mostra esculturas de aviões desconstruídos

Com cerca de vinte obras de média a grandes dimensões o paulistano Marcos Amaro apresenta, até 24 de junho, no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro a exposição individual Sobrevoo. Composta de esculturas e assemblages (colagens com objetos e materiais tridimensionais), a partir de aviões desconstruídos e transformados em esculturas, a entrada é gratuita e a curadoria é de Ricardo Resende

– Amaro é “um inventor que tem gosto de reinventar as coisas”. Partes de aviões são a principal matéria-prima das criações. Além dos pedaços de aeronaves, rígidos, tecidos surgem nos seus interstícios, trazendo um contraponto de suavidade e explicitando substratos de memória que ecoam no trabalho do artista: apaixonado por aviação, Amaro (que já pilotou e tem brevê) é filho de um aviador e de uma estilista. Mas a memória e acúmulo de materiais, muitas vezes retirados de outros objetos, deslocados e ressignificados, caso de pneus, turbinas e asas, são uma espécie de paixão pela aviação às avessas – explica o curador.

SERVIÇO

Sobrevoo – individual de Marcos Amaro

Até 24 de junho

Local: Centro Cultural Correios (Rua Visconde de Itaboraí, nº 20, Centro)

Horário: de terça a domingo, das 12h às 19h

Informações: (021) 2253-1580

Entrada franca

Dieta da Sopa - saiba aqui como...