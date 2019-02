“Exquenta” Bloco do Chá da Alice

Com Aline Wirley Dia 09 de fevereiro na Mansão Botafogo





Crédito Fernanda Garcia – divulgação

A maior festa pop do Brasil, traz o seu bloco que se tornou gigante em São Paulo arrastando mais de um milhão de pessoas, para o Rio de Janeiro!

Antes de sair na praia da Barra durante o carnaval, a festa realizará uma prévia deste agito neste sábado, na Mansão Botafogo, comandado pela cantora Aline Wirleyque segue carreira solo, após o término do projeto especial com o grupo Rouge.

Você vai poder sentir toda essa energia com Aline Wirley, além dos DJs, personagens, decoração especial e todo universo lúdico que conquistou o Brasil e os Estados Unidos.



“Eu amo o carnaval e sempre que consigo gosto de ir assistir aos desfiles. Fiquei muito feliz com o convite da festa chá da Alice para puxar seu bloco no Rio e em São Paulo! Vamos cantar músicas da Ivete Sangalo, da Daniela Mercury, Anitta, Pablo, e muito mais! Quero sair do chão com a galera! Estou animadíssima!!!” Afirma Aline.

Agitando nossa PISTA:

Babi Deejay



Gui Serrano



Giordanna Forte

Show Bloco do Chá com Aline Wirley.

Serviço:

Ingresso: R$: 20,00 – 1º loteEndereço: Av. Venceslau Brás, 72 – Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, 22290-140Telefone: (21) 98070-5434Classificação: 18 anosHorário: 23h