Faça das lentilhas um prato incrível com estas especiarias

As lentilhas, um alimento rico em nutrientes, têm um sabor relativamente neutro e às vezes é difícil conseguir um sabor que agrade ao paladar. Entretanto, ricas em fibras, magnésio, ferro, proteínas e com um baixo índice glicêmico, são um grande aliado tanto para vegetarianos quanto para não-vegetarianos. Portanto, para realçar o seu sabor e evitar que o seu sabor seja suave, o uso de especiarias é altamente recomendado. Mas será que ainda precisamos saber que especiarias usar com lentilhas?

Isto é o que veremos hoje ao descobrir primeiro as especiarias que combinam perfeitamente com todas as variedades de lentilhas.

Que especiarias usar com as lentilhas?

A vantagem das lentilhas é que o seu sabor, muitas vezes descrito como “suave”, pode ser facilmente combinado com muitas especiarias. Observe que os sabores e a textura das lentilhas não são similares, dependendo da variedade:

– A lentilha verde, provavelmente a mais conhecida na França, tem um sabor mais pronunciado do que suas duas congêneres. Tem um leve sabor de nozes e permanece consistente após o cozimento. É ideal para cozinhar em água para acompanhar carnes, ou em uma salada.

– A lente de coral é mais suave e tem um sabor mais fino. Ela tende a estourar quando cozinhada. É ideal para saborear em sopa, Dahl ou purê de batata.

– A lentilha loira, provavelmente a menos conhecida e menos cozida, é muito parecida com a lentilha coral, mas é mais doce. É ideal em sopa, purê de batata ou saladas.

Os diferentes sabores das variedades de lentilhas significam que algumas especiarias irão melhor com algumas do que outras. Portanto, não espere mais, descubra quais especiarias e quais ervas para colocar com todas as variedades de lentilhas.

Qual tempero combina bem com as lentilhas?

As especiarias que combinam perfeitamente com as lentilhas verdes são cominho, pimentão, alho, ervas provençais e pimenta… As especiarias para colocar sem hesitação com lentilhas de coral ou lentilhas loiras são caril, cúrcuma, cominho, páprica, gengibre, canela, coentros moídos e pimenta. Naturalmente, as especiarias mencionadas para uma variedade de lentilhas também podem ser usadas com outras variedades de lentilhas.

Para que as lentilhas recebam fortemente o sabor das especiarias, é aconselhável adicioná-las à água de cozimento ou ao molho no início do cozimento. Depois, pode ser temperado de novo na hora de servir, de acordo com o seu gosto.

Algo importante é que nem todas as especiarias logram se misturar. Por isso se deve respeitar cada um dos sabores. Por exemplo, para obter sabores indianos em um prato de lentilhas, páprica, curry, cúrcuma, caril e coentro combinam perfeitamente. Para sabores que lembram o Oriente Médio, você pode misturar cominho e alho. Para simplesmente realçar e embelezar um prato de lentilhas, escolha ao invés de ervas provençais, alho, pimenta e pimenta de Espelette.

Finalmente, se você não está acostumado a cozinhar especiarias, saiba que é melhor usar com moderação. Comece adicionando 1/2 colher de chá de cada tempero, depois ajuste o tempero à medida que for avançando.