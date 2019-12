Famosos comemoram com Carlinhos Brown seus 40 anos de carreira e novos projetos ,com festa em São Paulo

Carlinhos Brown está completando 40 anos de carreira neste ano e comemorou com uma grande festa neste último dia 16 de dezembro, no Buffet Fernandes, em São Paulo. Com a presença de vamos amigos e Personalidades da mídia , Thiago Rocha, Apresentador, Rodrigo Oliver Produtor artístico, Empresário, Alexa Marrie , ex The voice 2019 entre outros .

Aproveitando a comemoração que está sob os cuidados do diretor Sebah Vieira e cardápio assinado pelo Chef Marcelo Assakawa, o cantor irá lançar o Verão du Brown 2020 com exclusividade em São Paulo.

Brown falou das novidades do seu bloco, o “Bloco do Brasil”, que desfilará pelas ruas da capital paulista pelo segundo ano consecutivo e no ano da música “Cavalo de Paulo”, trilha sonora para uma alegria sustentável, “Tire o pé do chão e o lixo também”, que compôs em homenagem ao estado.

Carlinhos Brown também será homenageado pela Escola de Samba Camisa Verde e Branco, com o enredo “Ajayô Carlinhos Brown Candomblés Tambores e Batuques Ancestrais”, fechou a noite com chave de ouro e ainda participou com os convidados cantando e se divertindo. Cantou os seus mais novos singles, ‘Fankarnaval’ (Fofoqueira) e ‘Paixão de Rua’.