Famosos curtem uma virada do ano de alto Requinte em Búzios.

Uma virada de ano para não ser esquecida!

Kadu Moliterno e sua esposa Cristianne, Antônia Fontenelle e os filhos, Douglas Sampaio , vencedor do reality ‘A Fazenda 8’ e sua namorada, o produtor, empresário e influencer Rodrigo Oliver, Vanessa Rodrigues e David Santiago promoter, foram convidados para passar uma semana de férias no Resort Hotel Miratlântico em Búzios com direito a uma maravilhosa festa de despedida do ano.

Para a virada escolheram assistir ao maravilhoso espetáculo da queima de fogos da praia do canto onde fizeram o primeiro brinde do ano regado à muito Chandon!

SAÚDE!