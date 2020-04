Farmácia de manipulação veterinária lança alternativa segura e vantajosa para garantir higiene dos pets

A crise não permite que se fique parado – mesmo com o necessário isolamento social. Por isso as empresas têm procurado soluções para atrair e fidelizar cada vez mais seu público. É o caso do Grupo Tudodvet, farmácia de manipulação veterinária, que acaba de lançar seu Clube de Assinaturas, com planos mensais e trimestrais – tudo com entrega em casa, como exigem os novos tempos.

No primeiro mês, por exemplo, será enviado um kit com shampoo neutro hipoalergênico hidratante, um álcool 70º spray para limpeza das patinhas, 30 lenços umedecidos para higiene e hidratação e ainda dois brindes escolhidos pelo cliente.

Os associados também terão vantagens como descontos nos medicamentos produzidos pela farmácia, benefícios para amigo indicado e participação em sorteio realizados pela Tudodvet. “Existem clubes de brinquedo, comida ou bebida, mas o nosso é 100% de produtos de higiene e saúde, ainda mais fundamentais nos dias de hoje”, explica Caroline Ramalho, uma das sócias do Grupo Tudodvet.

As inscrições podem ser realizadas pelo link https://iorimatt.github.io/tudodvet/. Mais informações pelos telefones (21) 2606-8780 ou (21) 98669-2091 e pelo e-mail cliente@tudodvet.com.