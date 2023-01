Prevista para voltar ao ar ainda neste semestre, a 4ª temporada da série “Impuros”, contará com a participação do ator, escritor e dramaturgo, Sidney Guedes

“Fazer parte de uma obra premiada e reconhecida só enriquece o trabalho de um ator”, comenta Sidney Guedes sobre a participação na 4ª temporada da série Impuros⁣⁣

Sidney interpretará o personagem Palmeira, um deputado corrupto que prenderá a atenção dos telespectadores. “Foi um convite do Felipe Ventura graças ao excelente trabalho da minha agente Núbia Coelho, sempre cuidadosa no trato com seu elenco, mantendo nosso trabalho atualizado e conciso para que os produtores possam encontrar os perfis adequados”, comenta o interprete.⁣⁣

⁣⁣Sidney, mencionou sobre os desafios que têm encarado ao protagonizar o personagem. “Certamente está na interpretação de um homem corrupto sem clichês. Humanizar o personagem sem rótulos, nem amenizações. Nosso país precisa de um olhar com profundidade para suas mazelas históricas e endêmicas”. ⁣⁣

Carreira Aos 55 anos, possui 38 anos de experiência profissional, onde dirigiu e atuou em mais de 20 espetáculos teatrais, além de trabalhos na televisão e cinema. Na série “Era uma vez uma história” interpretou Marechal Deodoro Fonseca, no cinema em “O filho do homem” foi Zamir. Em “O Mecanismo” esteve presente em duas temporadas como Lourival Bueno. Na Tv Record atuou na novela Gênesis como egípicio Kanope. Neste ano estreará na série “Impuros” como o deputado corrupto Palmeira. “A expectativa para esta próxima oportunidade é a melhor possível. Compor o elenco de uma obra premiada e reconhecida só enrique o trabalho de um ator. “O set é muito leve, o protocolo de covid muito cuidadoso, todos muito atenciosos e organizados”, acrescenta Sidney.⁣⁣

⁣⁣NK Talentos ⁣⁣

