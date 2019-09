Febre entre pessoas que querem ter o corpo saudável, mas não gostam de academia, o programa Alpha Project faz sucesso no Brasil e no exterior.

Jamile Desouza Davies idealizou um programa chamado Alpha Project que ajuda adultos no mundo todo a alcançar resultados positivos com relação a uma vida mais ativa e saudável. Um dos diferenciais do programa desenvolvido pela coach é que em um curto espaço de tempo, grandes resultados são percebidos.

“Trata-se de um programa que pode ser feito em um curto espaço de tempo em torno do horário de trabalho/ atividades e cuidados com casa e família de cada um. Não tem desculpa para quem não gosta de sair de casa. Exatamente por isso, fiz com que todos os passos do programa pudessem ser feitos indoor; mas quem preferir, pode fazer em parques ou em lugares abertos também. Outro ponto bem interessante é que não requer equipamentos. Basta dedicação!” , fala Jamile Desouza Davies.

A atividade física ajuda a colocar o corpo em forma, proporciona uma melhor saúde física e mental, oferece energia e ainda melhora a autoestima. Mas, existem algumas desculpas pelo caminho: alguns se queixam de falta de tempo, outros de não gostar de academia. Pensando em resolver as duas problemáticas de uma só vez a profissional Jamile Desouza Davies desenvolveu um programa de atividade física especialmente para quem quer cuidar do corpo, mas não quer ou não tem tempo de sair de casa.

O cuidado com o corpo vai muito além de ficar com ele “em dia”. Praticar atividades físicas visando benefícios estéticos é bem importante também, mas cuidar da saúde é essencial.

Quem cuida do próprio corpo se sente melhor, mais bem disposto e preparado para aproveitar a vida com saúde e bem-estar.

