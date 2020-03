Feijoada do Windsor Barra leva foliões e famosos a sambar com a bateria do Salgueiro e Cordão do Bola Preta

Evento teve a musa Renata Santos e presença de atores como Maíra Charken e Sabrina Petraglia.

Samba de roda, Cordão do Bola Preta e bateria do Salgueiro. Essas foram as atrações que animaram a tarde dos 700 convidados da Feijoada Carnavalesca do Windsor Barra nesse sábado (22/02).

Entre elas, a atriz Sabrina Petraglia, que esteve presente com a família e Gael, seu filho de 9 meses. Após a maternidade, a atriz participa de sua primeira novela, Salve-se Quem Puder, no papel de Micaela.

A ex-apresentadora do Vídeo Show, Maíra Charken, também curtiu o sábado de carnaval ao som de muito samba e levou o filho para ver de perto o carnaval de rua do Cordão da Bola Preta.



Salgueiro, nove vezes campeã do carnaval carioca, levou ritmistas, passistas, além de um casal de mestre-sala e porta-bandeira. O destaque ficou por conta de Renata Santos, que estreia na escola em 2020 e é a musa do carnaval do Windsor Barra no palco do evento.

A concorrida Feijoada Carnavalesca inovou no quesito gastronomia. Além de um bufê completo tradicional, os convidados tiveram a opção de uma saborosa feijoada vegana. À base de feijão preto com tofu defumado e cogumelos. Assim como uma farofa especial à base de alho e queijo vegano.

Um dos mais tradicionais eventos do carnaval do Rio de Janeiro , a Feijoada Carnavalesca do Windsor Barra completa dez anos em 2020.