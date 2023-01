Feijoada dos Embaixadores de Turismo do RJ retoma às comemorações carnavalescas em 2023

Evento acontecerá dia 04 de fevereiro, no Hotel Jo&Joe Rio, no Cosme Velho

Depois de quase três anos de espera, em razão do cenário pandêmico do novo coronavírus, os Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro voltarão a se reunir na tradicional Feijoada dos Embaixadores. A edição de 2023, que acontecerá em 04 de fevereiro, às 13h, no Hotel Jo&Joe Rio, em Cosme Velho, terá como madrinha Isabelita dos Patins. Já o palco da festa, escolhido pela semelhança com a cidade do RJ. O evento, promovido pela Associação dos Embaixadores, marca o início das comemorações do carnaval carioca.

As vendas já começaram. O primeiro lote, disponível até 09/01, custa R$385. O segundo, R$470, é válido entre 10 e 25/01. O último, R$590, a partir de 26/01. Os pagamentos podem ser realizados por meio de conta bancária ou, ainda, via Pix. Os presentes terão direito a feijoada, caipirinhas, chopp e camiseta convite, com estampa exclusiva Philippe Seigle, entregues na casa das pessoas, três dias antes.

A celebração contará, também, com uma bela apresentação carnavalesca, que promete estimular o “samba no pé”. Para reservar ou obter mais informações, os interessados deverão enviar email para [email protected]