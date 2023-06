Feira de Profissões online gratuita para jovens do Ensino Médio

Ação do projeto Trilha Empreendedora visa ajudar no conhecimento mais amplo sobre o mercado de trabalho

A ONG JA Rio de Janeiro realiza, nos próximos dias 27, 28 e 29 de junho, a Feira de Profissões 2023, de forma 100% on-line e gratuita. O objetivo da ação é contribuir com estudantes do Ensino Médio em busca por um conhecimento mais amplo sobre o mercado de trabalho, cursos profissionalizantes, graduação e a escolha de uma futura profissão. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (26), às 12h, pelo site da iniciativa.

Nos encontros virtuais, os estudantes estarão em salas temáticas, separadas por áreas (Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Ciências Exatas e Tecnologias), onde, durante uma hora, pessoas voluntárias que atuam em grandes empresas irão compartilhar experiências e orientações sobre sua profissão; apresentar como é o mercado de trabalho; e debater outros pontos sobre carreira, além de tirar dúvidas dos jovens.

“A Feira de Profissões é ideal para o jovem do Ensino Médio que quer ingressar na universidade, aos que vão prestar o Enem e também para quem já concluiu o Ensino Médio e não ingressou no mercado de trabalho. Será uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre a diversidade de carreiras oferecidas por universidades públicas e privadas, analisando além dos cursos tradicionais e mais conhecidos, como medicina, direito e engenharia. Será que eles já ouviram falar de Geologia? Para quais disciplinas é preciso dedicar mais tempo de estudo e ter mais afinidade? O que faz e qual a faixa salarial de um geólogo? Queremos potencializar talentos e multiplicar as possibilidades desses jovens”, explica Michel Mesquita, coordenador de Projetos na JA Rio de Janeiro.

Combate à evasão escolar e Rio 2030

Recentemente, o programa Trilha Empreendedora – que visa preparar estudantes do Ensino Médio da rede pública para o mercado de trabalho, ajudando no combate à evasão escolar – entrou para o calendário Rio 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo é promover atividades de impacto voltadas para a agenda 2030 da ONU.

A Trilha Empreendedora é realizada em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e conta com o patrocínio da CGG e empresas associadas ao Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). De 2017 a 2022, a iniciativa proporcionou mais de 20 mil experiências educacionais a estudantes da rede pública, que tiveram a oportunidade de desenvolver suas habilidades e competências socioemocionais, por meio da metodologia “aprender fazendo”.

Para mais informações e inscrições, acesse: https://conteudo.jarj.org.br/feira-de-profissoes .

Programação:

Feira de Profissões 2023

Dia 27/06, das 18h às 19h – Salas de Ciências Humanas

Dia 28/06, das 18h às 19h – Salas de Ciências Exatas e Tecnologias

Dia 29/06, das 18h às 19h – Salas de Ciências da Natureza

Onde: Google Meet

Link para inscrições: https://conteudo.jarj.org.br/feira-de-profissoes

Sobre a Junior Achievement

A JA é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo. Desde 1919, dissemina educação empreendedora por meio do método “aprender-fazendo”, tendo sido uma das primeiras a levar conhecimento sobre educação financeira, mercado de trabalho e empreendedorismo para adolescentes e jovens da América Latina. A cada ano, a rede JA Worldwide mobiliza cerca de 470.000 voluntários que capacitam mais de 10 milhões de jovens no mundo, com o propósito de estimular o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais no público de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social – principalmente, estudantes de escolas públicas e jovens que não estudam nem trabalham, a fim de criarem e potencializarem comunidades mais prósperas. Em 2023, foi reconhecida pelo quinto ano consecutivo como a 5ª ONG mais influente do mundo, pela thedotgood. Indicada ao Prêmio Nobel da Paz por dois anos consecutivos, também está entre os 100 melhores locais de trabalho para inovadores, segundo a Fast Company.

Presente em mais de 100 países, a JA está há quase quatro décadas no Brasil impactando mais de 5,7 milhões de jovens com o apoio de mais de 200 mil voluntários. No Rio de Janeiro desde 1999, a JA atua com a missão de despertar o espírito empreendedor dos jovens por meio de programas e experiências educacionais. O apoio financeiro da iniciativa privada viabiliza a implementação dos projetos, realizados em parceria com as secretarias de Educação e instituições de ensino do Estado e de municípios. Além disso, conta com a participação de pessoas doadoras, educadoras, voluntárias e gestoras, que unem forças para impulsionar o futuro da educação, preparando adolescentes, jovens e pessoas socialmente vulneráveis para a vida, em todas as suas dimensões.

Saiba mais sobre a JA Rio de Janeiro: https://www.jarj.org.br