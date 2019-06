Feriado no Tijuca Tênis terá super baile com Marco Vivan, Bianchini e Alto Astral

Vão ser mais de seis horas de baile, no feriado, 20/06, com repertórios para os dançarinos bailarem pelo Salão Nobre do Tijuca Tênis clube. Denominado OS REIS DO BAILE a festa pretende promover um encontro entre estilos diferentes, mas, que tem como objetivos animar o público e segundo os produtores, renovar a dança de salão.

No clube tijucano o cantor Marco Vivan vai cantar estilos variados de sucessos atuais e clássicos, desde Fábio Jr, Roupa Nova, até Marília Mendonça, Luan Santana e outros. Já a consagrada Orquestra Bianchini e a banda Alto Astral vão comandar a festa com clássicos da MPB e Internacionais, sempre naquele estilo que os dançarinos gostam. E este evento vem sendo sugerido e exigido pelos vários públicos que frequentam as festas do produtor Jorge Espíndola Leite

– Buscamos sempre ouvir nossos amigos e fazer algo diferente dos tradicionais bailes de sempre. Inovar é a palavra. E há algum tempo dançarinos nos pediam uma festa com artistas diferenciadas, está aí o Reis do Baile – comenta o produtor que promove festas há mais de 25 anos.

SERVIÇO

Cantor Marco Vivan, Orquestra Bianchini e Banda Alto Astral Quinta – 20 de junho, 16h às 22h. – Tijuca Tênis Clube – Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca – Informações: 3294-9300 / 98198 6856 – Ingresso: R$ 70,00 – Classificação 18 anos –