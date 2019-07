Férias escolares: Bondinho Pão de Açúcar terá programação infantil e promoção para cariocas

Para quem está em busca de um programa divertido para as crianças durante as férias, o Bondinho Pão de Açúcar preparou uma programação dedicada aos pequenos, a partir do dia 9 de julho. As atividades acontecerão às terças, quartas e quintas de julho, em horários pela manhã e à tarde.

Com o tema “O Mundo das Profissões”, as crianças poderão se divertir com oficinas temáticas, shows musicais e contação de histórias, além de curtirem o passeio de teleférico e a linda paisagem do Morro da Urca. A cada dia, as atividades serão inspiradas em uma profissão diferente. Na oficina dedicada aos cientistas, as crianças farão slimes e experimentos com bolhas de sabão e tintas. No dia do artista, os pequenos soltarão a imaginação com pinturas e carimbos. Para se tornarem mini chefs de cozinha, a criançada se divertirá fazendo uma deliciosa salada de frutas, brigadeiro e um teste cego de guloseimas, entre outras.

A atração está inclusa no valor do ingresso para o Bondinho Pão de Açúcar e é aberta a todos os visitantes do parque. Para os cariocas e moradores do Rio e Grande Rio, o passeio custa a metade do valor com a promoção Carioca Maravilha. Basta apresentar RG original com foto e comprovante de residência. Crianças menores de seis anos não pagam.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 10/07 – Dia do Artista (oficina de carimbo, de desenho, de pintura e artes com poá)



Dia 11/07 – Dia do Cozinheiro (oficina de salada de fruta, de brigadeiro, massinha de modelar e teste-cego)

Dia 16/07 – Dia do Músico (oficina de instrumentos musicais, show de talentos e percussão com bacias)

Dia 17/07 – Dia do Piloto (circuito de trânsito, construção de foguete e pique lua)

Dia 18/07 – Dia do Estilista (oficina de tintas e estampas, oficina de bijuteria e pintura em tecido de algodão)

Dia 23/07 – Dia do Ecologista (oficina de plantio, gincana das sementes e teste-cego)

Dia 24/07 – Dia do Engenheiro (construção de bonecos, brincadeiras do túnel, cama de gato e massinha)

Dia 25/07 – Dia do Atleta (salto à distância, corrida do bastão, pula corda e circuito divertido)

SERVIÇO:

Férias no Bondinho Pão de Açúcar: O Mundo das Profissões

Data: De 9 a 25 de julho | Terças, quartas e quintas

Horário: Das 10h às 12h30 e das 13h30 às 16h

Ingressos Carioca Maravilha:

R$ 49 (adultos) | R$ 24 (crianças entre seis e 12 anos) / Pelo site oficial ao totem de autoatendimento

R$ 55 (adultos) | R$ 27 (crianças entre seis e 12 anos) / Bilheteria física

Endereço: Avenida Pasteur 520 – Urca – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2546-8433

www.bondinho.com.br