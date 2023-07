Férias Lúdicas: Papermall entra na onda e oferece oficinas gratuitas em julho

Criatividade em Foco nas Férias

Com a chegada das férias de julho, a criançada está pronta para se divertir e explorar o mundo ao redor de forma lúdica. Sabendo disso, a PaperMall, uma renomada papelaria localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, uniu-se ao Shopping da Gávea para proporcionar aos pequenos uma oficina divertida e educativa: a “Mão na Massa”.

“Estas atividades têm como objetivo estimular a criatividade das crianças, além de desenvolver suas habilidades manuais com o uso de materiais diversos. Vamos disponibilizar papéis diferenciados, canetas coloridas, adesivos, recortes e tecidos para que as crianças possam se aventurar em suas próprias criações”, conta Ana Oliveira, gerente da PaperMall.

Datas e Horários

As oficinas ocorrerão nos dias 22 e 29 de julho, entre as 13h e as 17h. Durante esse tempo, as crianças poderão participar de atividades como pintura facial e oficina de bolas de encher, orientadas pela arte educadora Renata Freire e pela própria Ana Oliveira.

“Durante estes dias, vamos transformar a PaperMall em um autêntico paraíso das artes para os pequenos. O local será decorado de acordo com o tema da oficina, com mesas, cadeiras e puffs confortáveis para as crianças. Elas terão a oportunidade de participar de várias atividades interativas e divertidas”, complementa Ana.

Temas das Oficinas

No dia 22, a oficina terá como tema “Festa Junina”, com atividades adaptadas para cada faixa etária, incluindo a criação de bandeirinhas temáticas, quadrilha de papel e retratos caipiras.

No dia 29, o tema será “Meio Ambiente”, e as atividades explorarão a socialização, o aumento da autoestima e a valorização da reutilização de materiais recicláveis. As atividades também serão adaptadas para cada faixa etária, incluindo dobraduras, desenhos e fantoches feitos com papéis diferenciados, canetas variadas, materiais recicláveis e tecidos.

Informações sobre a Oficina Mão na Massa

A Oficina Mão na Massa é voltada para crianças de 4 a 12 anos. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Serviço:

Data: 22 e 29 de julho

Horário: 13h às 17h

Local: Praça de Eventos

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Loja 163-A – Gávea, Rio de Janeiro – RJ, 22451-050

Sobre a PaperMall

A PaperMall, recém-lançada no sistema de franchising, é uma papelaria localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ana Oliveira administra a loja há 12 anos, oferecendo uma variedade de produtos de papelaria de alta qualidade. Além disso, a PaperMall também oferece três formatos de franquias, com um plano e treinamento especializado em marketing digital.