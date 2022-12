Fernando Diniz assina contrato de renovação com o Fluminense

Fernando Diniz assinou oficialmente seu contrato de renovação com o Fluminense até o final de 2024. Com o técnico, o Tricolor das Laranjeiras ficou em 3º lugar no Brasileirão de 2022, e voltou à semifinal da Copa do Brasil depois de sete anos, onde foi eliminado pelo Corinthians. Garantiu ainda uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2023, o grande objetivo do clube para a próxima temporada.

Palmas pra vocês! Que a união campo e arquibancada só aumente em 2023, Tricolor! Boa noite e amo vocês pic.twitter.com/uwaV1NHKds — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 2, 2022