Fernando Torquatto lança livro Beleza Integrada, dia 2/7, às 19h, Livraria da Travessa Shopping Leblon

A Editora Senac Rio lança, nesta terça-feira, dia 2, o livro Beleza Integrada por Fernando Torquatto na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. A obra reúne tendências das décadas de 1910 aos anos 2000 e reforça a importância da pesquisa e do aprofundamento em conhecimentos técnicos sobre a história da moda, da beleza e do cinema, a fim de ampliar a gama de referências para o leitor. O evento, que contará com desfile de looks do livro e sessão de autógrafos, terá início às 19h. RELEASE ANEXO.

Serviço:

Lançamento do livro Beleza Integrada por Fernando Torquatto

Local: Livraria da Travessa do Shopping Leblon − Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – 2º piso

Data: 2 de julho

Desfile de looks do livro e sessão de autógrafos: às 19h